Зокрема, однією з основних тем стало навчання та здобуття нових навичок, зазначає 24 Канал. Європейці також висловили підтримку Україні – у будівлі Європейської комісії встановили спеціальний стенд, де звичайні відвідувачі мали змогу написати слова підтримки українцям.

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На святкування приїхали 14 послів європейської молоді з різних країн. Вони відвідали інституції ЄС, зустрілися з посадовцями й поділилися своїм досвідом у соціальних мережах і блогах. Серед них була й представниця від України.

Я вважаю, що ця зустріч є надзвичайно корисною, тому що, в першу чергу, ти зустрічаєш людей, які є високопосадовцями, і ти можеш напряму поставити їм питання і не боятися відповіді, не боятися комунікувати. Ти розумієш, що тут всі такі ж люди, вони діляться з тобою корисною інформацією та інсайдами, розповідають про свою активність, що неймовірно корисно і, звичайно, цікаво,

– розповіла Наталія Баліцька, посолка Європейської молоді з України

Зверніть увагу! Посли європейської молоді – це неполітична комунікаційна мережа, що об'єднує молодих людей з різних країн світу. Їхня головна мета – донести правдиву інформацію про ЄС та показати можливості, які відкриті для молодих людей.

ЄС фінансує чимало програм для розвитку навичок українців

Європейський Союз фінансує чимало програм, які допомагають українцям здобувати різні навички. Одна з таких можливостей – Європейська школа Східного Партнерства у Тбілісі. За цією програмою отримала стипендію на навчання Марія з села Мощун Київської області. Вона подала заявку ще у 2021 році.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну дівчині довелось добиратись до Грузії протягом 10 днів. Аби потрапити на навчання, Марія подолала шлях машиною через 5 різних країн.

У той час ця школа стала для мене другим домом і я вважаю, що це дуже важлива частина мого досвіду. Я думаю, що це дуже важлива частина досвіду як моїх однокласників, так і майбутніх українців, які будуть тут навчатися,

– зазначила Марія.

Своє покликання у Європейській школі Східного партнерства знайшла і Сабіна з Харківщини. Ця програма допомогла дівчині зрозуміти, ким вона бачить себе у майбутньому.

"Коли я подавалася сюди, мені було дуже страшно думати про те, як я подаватимусь в університет, хто я взагалі така. Але коли я прийшла сюди, я почала вивчати історію і політику. І потім, коли я завдяки школі отримала можливість поїхати в Косово або на якісь інші програми, то я дійсно зрозуміла, що історія і політика – це те, що я хочу робити в житті", – розповіла Сабіна.

Можливості для українців від ЄС: дивіться відео

Які можливості відкриває Європейська школа Східного Партнерства

Навчання у школі Східного партнерства розраховано для учнів 11 і 12 класів. Для отримання стипендії від ЄС потрібно подати відповідну заявку, пройти необхідні тести та співбесіду.

За системою ІВ-програми є 6 груп предметів:

література;

мови;

гуманітарні науки;

природничі науки;

математика;

мистецтво.

З кожної групи треба обрати один предмет, який вивчається упродовж двох років. За словами українок, вкрай важливо, що для кожної дисципліни тут є своєрідне обґрунтування. Тобто стає цілком зрозуміло, для чого потрібні в житті ті чи інші знання.

Я думаю, що найважливіший скіл, який я отримала протягом навчання у цій школі, – це навички тайм-менеджменту. Мені було потрібно чітко розділяти конкретні завдання та обов'язки, і це займало дуже багато часу. Але я навчилася правильно його розподіляти,

– поділилася Марія з Київщини.

Ця школа має надзвичайно велику цінність, адже ми, українці, які тут навчаються, повернемось в Україну і будемо там вкладати свої знання, які в нас інвестувала школа,

– додала Сабіна, учениця Європейської школи Східного партнерства у Тбілісі.

Шлях до найпрестижніших вишів світу

Після закінчення школи дівчата навчатимуться у престижних вишах безкоштовно: Марія – у Гарварді, а Сабіна – у Єльському університеті. Дівчата впевнені, що навчання в Європейській школі, здобутий там IB диплом та навички допомогли їм вступити в ці вищі навчальні заклади й отримати повну стипендію на навчання.

Зауважимо, що в Україні працює багато європейських програм, що допомагають українцям здобувати освіту та нові навички. Дізнатися про них можна на офіційних каналах Представництва ЄС в Україні, зокрема на сайті дипломатичної місії.