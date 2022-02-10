Нові тести українських вчених, "жовта" область: новини про коронавірус 10 лютого
Українські вчені розробили тести діагностики грипу і COVID, які прогнозують навіть перебіг хвороби. У жовтій зоні залишилась лише Полтавська область. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина захворіла на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 10 лютого
Захворюваність на COVID-19 продовжує падати
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 41 694 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед інфікованих 3 486 дітей та 1 101 медпрацівник.
Увага Коли коронавірус в Україні стане ендемічним: невтішний прогноз експертів
До лікарень потрапили 4 128 людей з COVID-19 чи підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу померли 280 пацієнтів. Натомість видужали – 16 628 людей.
Темпи тестувань
За добу 9 лютого лабораторії провели 157 551 тест на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 84 520, методом ІФА – 6962, досліджень експрес-тестами на антиген – 66069.
Коронавірус в регіонах за добу:
- Київ – 3880;
- Вінницька область – 1001;
- Волинська область – 1118;
- Дніпропетровська область – 2420;
- Донецька область – 1545;
- Житомирська область – 2602;
- Закарпатська область – 928;
- Запорізька область – 1423;
- Івано-Франківська область – 1441;
- Київська область – 1373;
- Кіровоградська область – 494;
- Луганська область – 756;
- Львівська область – 2280;
- Миколаївська область – 957;
- Одеська область – 3918;
- Полтавська область – 1523;
- Рівненська область – 1917;
- Сумська область – 1471;
- Тернопільська область – 1379;
- Харківська область – 2016;
- Херсонська область – 1373;
- Хмельницька область – 2109;
- Черкаська область – 1232;
- Чернівецька область – 1062;
- Чернігівська область – 1476.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 421 741 випадок захворювання на коронавірус. Відомо, що одужали 3 729 976 людей. Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 102 167 людей.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 70 678 людей. Більшість щеплень – друга доза. Зокрема, першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей. Відомо, що додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.
Актуально Майже 42 тисячі хворих на COVID-19 в Україні за добу
Щеплення проводили 892 мобільні бригади з імунізації, 3 299 пунктів щеплення та 426 центрів вакцинації населення.
Використовували 4 препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 53 292 щеплення,
- Sinovac (CoronaVac) – 12 384,
- Moderna – 4 033,
- AstraZeneca – 969.
Загальна статистика вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей.
Станом на 10 лютого додаткову дозу отримали – 22 159 людей, а бустерне щеплення зробила уже 512 531 людина. Загалом провели 30 925 212 щеплень.
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МОЗ оновило зони карантину
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування країни. Станом на 10 лютого у жовтій зоні залишилась лише Полтавська область. У червоній зоні карантину:
- Івано-Франківська,
- Рівненська.
Однак, від завтра, 11 лютого, її буде розширено. Обмеження посилять в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.
Рівень захворюваності в Україні високий / Інфографіка МОЗ
Стефанішина захворіла на COVID-19
Джерело: Інтерфакс-Україна
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус. Наразі вона перебуває на самоізоляції.
Новини про коронавірус у світі 10 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 10 лютого у світі виявили понад 403, 9 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.
Жиріновський приховував, що інфікувався: його стан різко погіршився
Джерело: "Коммерсант"
Одіозний російський політик Володимир Жиріновський 2 тижні приховував факт свого інфікування COVID-19. За даними росЗМІ, наразі стан депутата Держдуми критичний, його підключили до ШВЛ.
Польща скасує обов'язковий карантин по прибуттю
Джерело: Fakt.pl
У Польщі очікують, що незабаром п'ята хвиля COVID-19 в країні мине і можна буде дещо ослабити карантинні обмеження. Зокрема вони торкнуться режиму в'їзду у країну. Вже з 11 лютого карантин після прибуття з-за кордону буде знятий з тих, хто пред'явить COVID-сертифікат.
Дослідження та розробки коронавірусу
Українські вчені розробили тести діагностики грипу і COVID
Джерело: ІМБГ
Українські науковці з Інституту молекулярної біології та генетики розробили 5 різних комбінованих тест-систем, що одночасно діагностують коронавірус, віруси грипу, парагрипу і навіть перебіг захворювання. Ці тест-системи не тільки виявляють збудників хвороб в організмі, а й прогнозують перебіг хвороби у інфікованого ними пацієнта.
Більше тут Українські вчені розробили тести діагностики грипу і COVID: прогнозують навіть перебіг хвороби
Вчені знайшли антитіло, яке блокує SARS-Cov-2
Джерело: UC Davis Health
Вчені розробили підхід, який перешкоджає роботі критично важливого клітинного механізму для передачі вірусу SARS-CoV-2, зупиняючи поширення зараження. Вчені продемонстрували клінічний потенціал антитіла FuG1 у лікуванні COVID-19 на моделях культур клітин легень.