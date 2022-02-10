Нові тести українських вчених, "жовта" область: новини про коронавірус 10 лютого

Українські вчені розробили тести діагностики грипу і COVID, які прогнозують навіть перебіг хвороби. У жовтій зоні залишилась лише Полтавська область. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина захворіла на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 10 лютого

Захворюваність на COVID-19 продовжує падати

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 41 694 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед інфікованих 3 486 дітей та 1 101 медпрацівник.

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До лікарень потрапили 4 128 людей з COVID-19 чи підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу померли 280 пацієнтів. Натомість видужали – 16 628 людей.

Темпи тестувань

За добу 9 лютого лабораторії провели 157 551 тест на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 84 520, методом ІФА – 6962, досліджень експрес-тестами на антиген – 66069.

Коронавірус в регіонах за добу:

Київ – 3880;

Вінницька область – 1001;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2420;

Донецька область – 1545;

Житомирська область – 2602;

Закарпатська область – 928;

Запорізька область – 1423;

Івано-Франківська область – 1441;

Київська область – 1373;

Кіровоградська область – 494;

Луганська область – 756;

Львівська область – 2280;

Миколаївська область – 957;

Одеська область – 3918;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область – 2109;

Черкаська область – 1232;

Чернівецька область – 1062;

Чернігівська область – 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 421 741 випадок захворювання на коронавірус. Відомо, що одужали 3 729 976 людей. Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 102 167 людей.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 70 678 людей. Більшість щеплень – друга доза. Зокрема, першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей. Відомо, що додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.

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Щеплення проводили 892 мобільні бригади з імунізації, 3 299 пунктів щеплення та 426 центрів вакцинації населення.

Використовували 4 препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 53 292 щеплення,

Sinovac (CoronaVac) – 12 384,

Moderna – 4 033,

AstraZeneca – 969.

Загальна статистика вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей.

Станом на 10 лютого додаткову дозу отримали – 22 159 людей, а бустерне щеплення зробила уже 512 531 людина. Загалом провели 30 925 212 щеплень.

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Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу

МОЗ оновило зони карантину

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування країни. Станом на 10 лютого у жовтій зоні залишилась лише Полтавська область. У червоній зоні карантину:

Івано-Франківська,

Рівненська.

Однак, від завтра, 11 лютого, її буде розширено. Обмеження посилять в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.

Рівень захворюваності в Україні високий / Інфографіка МОЗ

Стефанішина захворіла на COVID-19

Джерело: Інтерфакс-Україна

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус. Наразі вона перебуває на самоізоляції.

Новини про коронавірус у світі 10 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 10 лютого у світі виявили понад 403, 9 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.

Жиріновський приховував, що інфікувався: його стан різко погіршився

Джерело: "Коммерсант"

Одіозний російський політик Володимир Жиріновський 2 тижні приховував факт свого інфікування COVID-19. За даними росЗМІ, наразі стан депутата Держдуми критичний, його підключили до ШВЛ.

Польща скасує обов'язковий карантин по прибуттю

Джерело: Fakt.pl

У Польщі очікують, що незабаром п'ята хвиля COVID-19 в країні мине і можна буде дещо ослабити карантинні обмеження. Зокрема вони торкнуться режиму в'їзду у країну. Вже з 11 лютого карантин після прибуття з-за кордону буде знятий з тих, хто пред'явить COVID-сертифікат.

Дослідження та розробки коронавірусу

Українські вчені розробили тести діагностики грипу і COVID

Джерело: ІМБГ

Українські науковці з Інституту молекулярної біології та генетики розробили 5 різних комбінованих тест-систем, що одночасно діагностують коронавірус, віруси грипу, парагрипу і навіть перебіг захворювання. Ці тест-системи не тільки виявляють збудників хвороб в організмі, а й прогнозують перебіг хвороби у інфікованого ними пацієнта.

Більше тут Українські вчені розробили тести діагностики грипу і COVID: прогнозують навіть перебіг хвороби

Вчені знайшли антитіло, яке блокує SARS-Cov-2

Джерело: UC Davis Health

Вчені розробили підхід, який перешкоджає роботі критично важливого клітинного механізму для передачі вірусу SARS-CoV-2, зупиняючи поширення зараження. Вчені продемонстрували клінічний потенціал антитіла FuG1 у лікуванні COVID-19 на моделях культур клітин легень.