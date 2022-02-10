До лікарень потрапили 4 128 людей з COVID-19 чи підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу померли 280 пацієнтів. Натомість видужали – 16 628 людей.

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Темпи тестувань

За добу 9 лютого лабораторії провели 157 551 тест на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 84 520, методом ІФА – 6962, досліджень експрес-тестами на антиген – 66069.

Коронавірус в регіонах за добу:

  • Київ – 3880;
  • Вінницька область – 1001;
  • Волинська область – 1118;
  • Дніпропетровська область – 2420;
  • Донецька область – 1545;
  • Житомирська область – 2602;
  • Закарпатська область – 928;
  • Запорізька область – 1423;
  • Івано-Франківська область – 1441;
  • Київська область – 1373;
  • Кіровоградська область – 494;
  • Луганська область – 756;
  • Львівська область – 2280;
  • Миколаївська область – 957;
  • Одеська область – 3918;
  • Полтавська область – 1523;
  • Рівненська область – 1917;
  • Сумська область – 1471;
  • Тернопільська область – 1379;
  • Харківська область – 2016;
  • Херсонська область – 1373;
  • Хмельницька область – 2109;
  • Черкаська область – 1232;
  • Чернівецька область – 1062;
  • Чернігівська область – 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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