Без них не вижити: як росіяни змушували мешканців Маріуполя отримати російські паспорти

Умови виживання на окупованих територіях для мешканців Маріуполя від початку окупації стали нестерпними. Після того, як росіяни фактично знищили місто, маріупольці мали змогу отримати гуманітарну та медичну допомогу лише за наявності російського паспорта.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що місто також пройшло фільтрацію, після якої ніхто не міг залишитись без російського паспорта. Якщо ж мешканці міста мають лише український – вони вважаються іноземцями, яких окупанти погрожують депортувати.

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Як росіяни змушували мешканців Маріуполя отримати російські паспорти

Радник міського голови розповів, що в Маріуполі не залишилось людей без російських паспортів. На окупованих територіях люди вже давно зрозуміли умови виживання. Якраз таки паспорт країни-агресорки, є однією з них.

Від початку окупації місто було повністю знищене, маріупольці повністю залежали від допомоги. Росіяни ж мали умову, що гуманітарну, медичну допомогу можна отримати лише з російським паспортом.

Ми говорили людям від першого дня окупації, щоб вони йшли брати паспорти і потім гуманітарну допомогу. Казали, що чим більше заберете, тим менше в росіян залишиться грошей на війну,

– зауважив Андрющенко.

Він пояснив, що отримання російського паспорта не можна вважати зрадою. Важливим є те, як людина живе в окупації. Тому проценти людей, які його не мають, можна вважати статистичною похибкою. Крім того, майже два роки Маріуполь проходив фільтрацію, що унеможливило вибір людей не отримати паспорт.

Ба більше, маріупольців окупанти шантажують у наступний спосіб – в незалежності від наявності російського паспорта людей можуть не визнати громадянами Росії та вигнати, тобто депортувати.

Крім того, окупанти можуть надавати людям статус іноземця. Мовиться про те, що якщо людина має лише український паспорт, вона вважається іноземцем і має право перебувати на території Росії, тобто тимчасово окупованій території, не більше 90 днів. В іншому випадку людей просто депортують.

Саме цією незрозумілою депортацією і погрожують всім нашим співгромадянам. Що таке депортація, знову таки, не ясно, тому що ніякої процедури немає, куди вони мають і в який спосіб депортувати, теж не ясно,

– зазначив радник міського голови.

За його словами, в кулуарах окупаційної влади Донецької та Запорізької областях обговорювався варіант депортації в Білорусь. Зрозуміло, що це не є хорошим варіантом для українців, адже ніхто не знає, що потім вони робитимуть в цій країні.