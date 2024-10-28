Без них не выжить: как россияне заставляли жителей Мариуполя получить российские паспорта

Условия выживания на оккупированных территориях для жителей Мариуполя с начала оккупации стали невыносимыми. После того, как россияне фактически уничтожили город, мариупольцы могли получить гуманитарную и медицинскую помощь только при наличии российского паспорта.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что город также прошел фильтрацию, после которой никто не мог остаться без российского паспорта. Если же жители города имеют только украинский – они считаются иностранцами, которых оккупанты угрожают депортировать.

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Как россияне заставляли жителей Мариуполя получить российские паспорта

Советник городского головы рассказал, что в Мариуполе не осталось людей без российских паспортов. На оккупированных территориях люди уже давно поняли условия выживания. Как раз таки паспорт страны-агрессора, является одной из них.

С начала оккупации город был полностью уничтожен, мариупольцы полностью зависели от помощи. Россияне же имели условие, что гуманитарную, медицинскую помощь можно получить только с российским паспортом.

Мы говорили людям с первого дня оккупации, чтобы они шли брать паспорта и потом гуманитарную помощь. Говорили, что чем больше заберете, тем меньше у россиян останется денег на войну,

– отметил Андрющенко.

Он объяснил, что получение российского паспорта нельзя считать изменой. Важно то, как человек живет в оккупации. Поэтому проценты людей, которые его не имеют, можно считать статистической погрешностью. Кроме того, почти два года Мариуполь проходил фильтрацию, что сделало невозможным выбор людей не получить паспорт.

Более того, мариупольцев оккупанты шантажируют следующим образом – в независимости от наличия российского паспорта людей могут не признать гражданами России и выгнать, то есть депортировать.

Кроме того, оккупанты могут предоставлять людям статус иностранца. Говорится о том, что если человек имеет только украинский паспорт, он считается иностранцем и имеет право находиться на территории России, то есть временно оккупированной территории, не более 90 дней. В противном случае людей просто депортируют.

Именно этой непонятной депортацией и угрожают всем нашим согражданам. Что такое депортация, опять таки, не ясно, потому что никакой процедуры нет, куда они должны и каким образом депортировать, тоже не ясно,

– отметил советник городского головы.

По его словам, в кулуарах оккупационной власти Донецкой и Запорожской областях обсуждался вариант депортации в Беларусь. Понятно, что это не является хорошим вариантом для украинцев, ведь никто не знает, что потом они будут делать в этой стране.