Влетіла на 34 тисячі за мастурбацію: на Полтавщині жінку оштрафували за інтимні відео

Новосанжарський районний суд ухвалив рішення. Згідно з ним, мешканка міста повинна сплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Причина – буцімто розповсюдження порнографії.

У вироці Новосанжарського районного суду пояснили, у чому звинуватили жінку та за що їй доведеться сплатити чималий штраф. Як з'ясувалося, почалося все у лютому 2023 року.

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За мастурбацію – чималий штраф

Дані слідства свідчать про те, що зафільмувала процес мастурбації жінка у лютому цього року. Мешканка Нових Санжарів зняла два відеоролики.

Власне, свої два інтимні відео панянка відправила 19 лютого з допомогою месенджера телеграм. Адресатом став чоловік, з яким вона раніше не була знайомою.

Згодом жінкою зацікавилися правоохоронці. Вони й звинуватили її не лише у виготовленні порнографії, а й поширенні відповідних матеріалів.

Під час суду, жінка визнала свою провину. Вона також розкаялася за скоєне. Суддя визнав мешканку Нових Санжар винною. У неї конфіскували телефон, який вважається "знаряддям злочину". Також вона зобов'язана виплатити 34 тисячі гривень штрафу.

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