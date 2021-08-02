У Нью-Йорку за ніч трапилися кілька стрілянин: 3 людини загинули, безліч поранених

У різних частинах американського Нью-Йорку вночі проти 1 серпня трапилися одразу кілька стрілянин. Зловмисники забрали життя 3 людей. Також відомо, що 15 осіб постраждали.

Перестрілка між групами

Масштабна стрілянина відбулася в північній частині Квінзу біля пральні. Про це на пресконференції розповів помічник начальника поліції Нью-Йорка Гален Фрієрсон.

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Стрілки наблизилися до натовпу та зробили серію пострілів. Після того вони скочили на скутери, керовані двома іншими чоловіками, і зникли з місця події,

– заявив Фрієрсон.

Інша група почала стріляти у відповідь. Внаслідок цього поранень зазнали щонайменше 10 осіб. З них:

7 перехожих,

3 стрільців.

Що відомо про інші напади

Ближче до світанку у перестрілках загинули 3 особи:

У Брукліні чоловіка смертельно поранив у груди нападник з автомобіля.

У Бронксі 28-річний чоловік зазнав 6 смертельних вогнепальних поранень у спину.

Біля кав'ярні у Квінзі 2 невідомих кілька разів стріляли у 32-річного чоловіка. Вижити йому не вдалося.

"Це повторювана тема, яка все продовжується, але має припинитися по всьому місту. Члени банди використовують зброю, скутери, маски. Від цього страждають звичайні люди. Неприпустимо терпіти це на вулицях Нью-Йорку. Це треба припинити", – заявив начальник відділу детективів поліції Нью-Йорка Джеймс Ессіг.

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