Наймасштабніший обмін: як додому поверталися захисники – зворушливі кадри від СБУ

3 січня Україні вдалося повернути з полону 230 українців. У СБУ показали ексклюзивне відео, від якого очі на мокрому місці.

У середу, 3 січня, Україні вдалося здійснити наймасштабніший обмін полоненими. Так, додому цього дня повернулися 230 українців. Більшість із них – захисники нашої держави.

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Зворушливе відео повернення

Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!

– наголосили у СБУ.

СБУ показала повернення захисників 3 січня: зворушливе відео

У СБУ наголосили, що працюють над тим, щоб виконати доручення президента України та повернути кожного українця з полону.

Серед звільнених – остання дівчина-морпіх

З полону вдалося повернути ще й бойову медикиню зі складу 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Вона впродовж виснажливих місяців перебувала у російському полоні.

Командир 36 бригади Сергій "Волина" Волинський зазначив, що додому повернулася Галина Федишин. На світлині, викладеній пресслужбою бригади та військовим одна і та ж дівчина. Відтак, можемо припустити, що мовиться про бойову медикиню. Вона – остання дівчина-морпіх, котра перебувала у російському полоні.

Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод "Ілліча", "Азовсталь" та пекельний полон…

– наголосив він.

У пресслужбі 36 бригади зазначили, що додому повернулися двоє піхотинців. Крім бойової медикині з російських катівень повернули також воїна танкового батальйону бригади. Відомо, що він відважно боронив, зокрема, завод "Ілліча" у Маріуполі.

Вітаємо брата та сестру на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їхніми сім'ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом!

– кажуть у бригаді.

Зауважимо, що у 182 повернених захисників України був офіційний статус військовополоненого. Його підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста. Також ще 48 оборонців вважали зниклими безвісти. У них був статус "пошук особи".