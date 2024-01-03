Самый масштабный обмен: как домой возвращались защитники – трогательные кадры от СБУ

3 января Украине удалось вернуть из плена 230 украинцев. В СБУ показали эксклюзивное видео, с которого глаза на мокром месте.

В среду, 3 января, Украине удалось осуществить масштабный обмен пленными. Так, домой этого дня вернулись 230 украинцев. Большинство из них – защитники нашего государства.

Читайте также Впервые с августа: Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских

Трогательное видео возвращение

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность!

– отметили в СБУ.

СБУ показала возвращение защитников 3 января: трогательное видео

В СБУ подчеркнули, что работают над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть каждого украинца из плена.

Среди уволенных – последняя девушка-морх

Из плена удалось вернуть еще и боевую медика из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Она на протяжении изнурительных месяцев находилась в русском плену.

Командир 36 бригады Сергей "Волина" Волынский отметил, что домой вернулась Галина Федишин. На фотографии, изложенной пресс-службой бригады и военным одна и та же девушка. Следовательно, можем предположить, что речь идет о боевой медике. Она – последняя девушка-морпех, находившаяся в русском плену.

Она прошла трудный путь обороны Мариуполя, завод "Ильича", "Азовсталь" и адский плен…

– подчеркнул он.

В пресс-службе 36 бригады отметили, что домой вернулись двое пехотинцев. Кроме боевой медика из российских застенков вернули также воина танкового батальона бригады. Известно, что он смело защищал, в частности, завод "Ильича" в Мариуполе.

Поздравляем брата и сестру на родной земле свободной Украины! Радуемся вместе с их семьями и близкими. Гордимся мужественным подвигом!

– говорят в бригаде.

Заметим, что у 182 возвращенных защитников Украины был официальный статус военнопленного. Его подтвердил Международный комитет Красного Креста. Также еще 48 защитников считали пропавшими без вести. У них был статус "поиск личности".