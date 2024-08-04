Трамп привітав Путіна з "чудовою угодою" стосовно обміну ув'язнених

Росія та Білорусь з одного боку, а США, Німеччина, Словенія та Велика Британія з іншого здійснили найбільший обмін ув'язненими з часів холодної війни. Про це обмін уже висловися експрезидент США Дональд Трамп.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії звернувся до російського диктатора Владіміра Путіна, привітавши його з "чудовою угодою" щодо обміну ув'язненими. Про це Трамп заявив під час свого передвиборчого мітингу в Атланті.

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Трамп привітав Путіна після обміну ув'язненими між США і Росією

Як зазначив Дональд Трамп, Путін "перехитрив американських чиновників" у межах найбільшої угоди з обміну ув'язненими з часів закінчення холодної війни.

Я б хотів привітати Путіна з чудовою угодою,

– сказав кандидат у президенти США на мітингу.

Однак на думку Трампа, для США обмін був "жахливим". Експрезидент США наголосив, що Росія домоглася, щоб Захід звільнив "одних із найвидатніших убивць".

"Ми повернули наших людей, але, Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створює це поганий прецедент?" – спитав Трамп.

Політик не згадав у промові жодного ув'язненого

Журналісти The Washington Post наголосили, що на своєму передвиборчому мітингу Трамп не згадав жодного з американських ув'язнених, які були звільнені внаслідок угоди – в тому числі репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича.

У своїх попередніх коментарях щодо угоди він також не називав жодного з ув'язнених на ім'я, а лише критикував американський уряд. Трамп неохоче говорив про Гершковича протягом приблизно першого року ув'язнення журналіста, але в травні нарешті закликав до його звільнення.

Трамп, імовірно, почав критикувати угоду після того, як про неї сказали президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс, зустрівшись зі звільненими ув'язненими.

Також кандидат у президенти США від Республіканської партії у соцмережі Truth Social написав, що "наші "перемовники" – це завжди ганьба для нас!".

До слова, внаслідок обміну між Росією, Білоруссю, США, Великою Британією, Німеччиною і Словенією сторона країни-агресорки отримала 10 осіб, а Захід – 16.