У випадку наступу Росії Польща відступила б за Віслу: розсекречена оборонна стратегія 2011 року

Міноборони Польщі оприлюднило розсекречені документи щодо оборонної стратегії країни за 2011 рік. Виявилось, що країна планувала масштабний відступ за річку Вісла у випадку вторгнення Росії.

Документи датуються 2011 роком, а гриф "таємно" з них зняли у 2013 році, що може свідчити про зміну оборонної стратегії. Про колишню оборонну стратегію розповів чинний Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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План оборони Польщі за 2011 рік

Згідно з документом, Збройні сили Польщі у випадку бойових дій захищали б свою територію, повітряний простір та територіальні води, "щоб максимально затримати темп наступальної операції супротивника та зупинити його атаку на рубежах у районі річок Вісла та Вепр".

Після цього основні зусилля були б спрямовані на припинення наступу противника та утримання плацдармів на правому березі Вісли.

План застосування Збройних сил, затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом, передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег Вісли. Документи чітко показують, що Люблін, Жешув і Ломжа могли бути польською Бучею,

– сказав Блащак.

Відступ польських збройних формувань за Віслу означав би втрату 40% території та їх здачу в окупацію наступаючим військам супротивника фактично без бою.

При цьому у документі зазначено, що силам НАТО необхідно було б до 14 днів для розгортання міжнародного військового контингенту на території країни.

Чому у Польщі розкрили минулий план оборони

У 2011 році польська армія мала низьку боєздатність та лімітований особовий склад, що могло стати підставою для формування такої стратегії. Наразі цей документ розсекречено і він не має військової цінності.

Міністр оборони Польщі розкрив цей план напередодні парламентських виборів. ЗМІ зауважують, що це може бути політичною грою.

Річ у тім, що головним конкурентом провладної партії виступає опозиційна сила, за каденції якої й ухвалили цю оборонну стратегію.