8-річна дівчинка отримала контузію мозку: окупанти обстріляли Молодіжне на Херсонщині
Джерело:телеграм Олександра Прокудіна
Російські окупанти вкотре обстріляли Херсонщину. Внаслідок атаки постраждали троє дітей, зокрема 8-річна дівчинка.
Російська армія атакувала селище Молодіжне Херсонської громади. Про це розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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Окупанти знову обстріляли Херсонщину
Внаслідок чергової ворожої атаки постраждали троє дітей. Зокрема, через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку.
Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу. У двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нічого не загрожує,
– зазначив Прокудін.
Він додав, що ще однією постраждалою була 59-річна жінка, котра внаслідок обстрілу дістала струс мозку.
"Їй також допомогу надали на місці, від шпиталізації відмовилася", – підсумував голова ОВА.
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Росіяни вивозять українців з Херсонщини
- На тимчасово окупованих Росією територіях окупанти у паніці закликають населення "евакуюватися". Очевидно, що вони роблять це з власної вигоди. За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, загарбники використовуватимуть цивільних як "живий щит".
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що росіяни не так сильно тиснуть на місцевих мешканців Херсонщини щодо "евакуації", як це робили перед деокупацією на правому березі Дніпра.
- Окупанти хочуть загнати українців в депресивні регіони країни-агресорки. Переважно їх цікавить молодь. Це необхідно для того, щоб розв'язати демографічні проблеми Росії.
- Загарбники закликають українців шукати собі роботу, житло та виживати самостійно на території Росії. Вони навіть створюють певні обмеження, аби люди не змогли повернутися до України.