Про це в програмі "Різні люди" заявив голова Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє 24 канал.
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Буданов прокоментував заяви Пригожина
За словами очільника ГУР, більшість заяв Пригожина – правда.
Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, – це більшістю правда. Є якісь речі, про які навіть не можна сказати, що вони неправдиві – їх можна двояко сприймати. Але відсотків 80 з того, що він каже, – це взагалі чиста правда,
– пояснив Буданов.
Він додав, що зокрема, Пригожин щиро критикує міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу і головнокомандувача збройних сил Росії Валєрія Герасимова. Їхні постійні конфлікти не є так званою ІПСО.
На думку Буданова, ПВК "Вагнера" показала "свою максимальну ефективність" на відміну від російської армії, чиє командування через заздрість намагається "фізично стерти" приватні підрозділи. Кадирівці також програють в ефективності найманцям Пригожина.
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Останні заяви Пригожина: коротко
- Ватажок ПВК "Вагнера" продовжує розносити російське міноборони. Нещодавно він знову облаяв військове керівництво країни-агресорки та фактично закликав мобілізованих до бунту.
- Також Пригожин висловився щодо втечі мобілізованих регулярних російських військ з-під Бахмута. Мовляв, вони "наближають свою країну до трагедії".
- На думку деяких експертів, усі свої заяви ватажок найманців робить з відома кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Мовляв, російському президенту вигідні внутрішні війни – він має на них свою мету.