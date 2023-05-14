Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. За його словами, Пригожин назвав російських військових "святими" та "не винних у помилках командування".

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Пригожин хоче, щоб "бідні солдати" повстали

Жданов зазначив, що словесна війна Пригожина та міністра оборони Сєргєя Шойгу триває. В одній з останніх заяв власник ПВК "Вагнер" фактично закликав мобілізованих росіян до бунту.

Пригожин фактично закликає до повстання проти "пригнічення російських солдатів", проти командування. Він висловився, що "бідний солдат" йде на смерть через помилки російських командирів. Пригожин закликає солдата "підняти голову",

– сказав він.

Військовий експерт додав, що Пригожин назвав російських військових "святими" та "не винними у помилках командування".

Жданов про заяву Пригожина: дивіться відео

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