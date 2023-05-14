Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. По его словам, Пригожин назвал российских военных "святыми" и "не виновных в ошибках командования".
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Пригожин хочет, чтобы "бедные солдаты" восстали
Жданов отметил, что словесная война Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу продолжается. В одном из последних заявлений владелец ЧВК "Вагнер" фактически призвал мобилизованных россиян к бунту.
Пригожин фактически призывает к восстанию против "угнетения российских солдат", против командования. Он выразился, что "бедный солдат" идет на смерть из-за ошибок российских командиров. Пригожин призывает солдата "поднять голову",
– сказал он.
Военный эксперт добавил, что Пригожин назвал российских военных "святыми" и "не виновными в ошибках командования".
Жданов о заявлении Пригожина: смотрите видео
Последние заявления Пригожина
- Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что военные вооруженных сил России приближают свое государство к трагедии, убегая с позиций под Бахмутом.
- Недавно Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут "оценить ситуацию". Он жалуется, что ВСУ провели ряд успешных контратак. Руководитель вагнеровцев ноет, что в Бахмуте сложная оперативная ситуация.
- Владелец ЧВК "Вагнер" устраивает регулярные истерики из-за снарядов, которых вроде бы не хватает его наемникам. В ISW проанализировали "снарядовые" запросы Пригожина. Чтобы удовлетворить "повара Путина", России нужно производить более 29 миллионов снарядов. Это в 13 раз больше, чем производит страна-террористка.