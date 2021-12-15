На очах у сина: депутат на Донеччині загинув, випавши з 5 поверху

35-річний депутат випав з вікна 5 поверху в місті Селидове, що на Донеччині. Це трапилось на очах у його 7-річного сина.

Хлопчик вдома був самий. Про це повідомили у поліції 15 грудня.

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На Донеччині депутат ймовірно вистрибнув з вікна

У поліцію про випадок повідомив місцевий мешканець орієнтовно об 11:40 15 грудня.

Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна 5 поверху. Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент перебував вдома сам,

– мовиться у повідомленні.

З дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Однак поліція перевіряє й інші версії трагедії. Видання "Вчасно" написало, що, за неперевіреною інформацією ЗМІ, чоловік був:

депутатом міської ради;

а також начальником відділу освіти Селидівської міської ради.

Видання Pokrovsk.news написало, що загинув місцевий депутат Леонід Осипов. Там також підтвердили, що він очолював відділ освіти міської ради.

Ба більше, на сайті Селидівської міської ради він фігурує у списку депутатів як політик політичної партії "Слуга народу".

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