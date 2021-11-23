У Чорноморську чоловік жив із трупом 2 тижні та спалив його у дворі: моторошні фото з місця

Під Одесою в місті Чорноморськ чоловік протягом 2 тижнів жив із мертвою жінкою. Потім він вирішив позбутися від тіла та спалив його на вулиці.

Про обпалений труп на вулиці Парусній, 7, стало відомо зранку 23 листопада. Приблизно о 8:50 туди викликали працівників місцевої муніципальної варти.

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Помешкання, де померла жінка / Фото муніципальної варти Чорноморська

Померла від "передозу"

По приїзду вони почали опитувати ймовірних свідків. А саме, безхатьків, що були поряд. Тоді знайшли, ймовірно, причетного чоловіка. Він спалив біля бойлерної тіло знайомої.



Чоловік, який нібито спалив тіло / Фото муніципальної варти Чорноморська

Вона нібито померла у нього вдома ще 2 тижні до цього через передозування наркотиками. Приблизно о 9:50 туди викликали дільничного працівника поліції. Разом з ним "муніципали" зайшли до квартири, де чоловік зізнався у скоєному. Його затримали та передали слідчим.



Правоохоронці у квартирі зловмисника / Фото муніципальної варти Чорноморська

Інша подія з наркотиками

17 листопада в Одесі викликали поліцію до квартири, в якій поневолили 2 жінок. Зловмисник під наркотиками поводився агресивно та влаштував стрілянину з пневматичного пістолета.

На момент прибуття правоохоронців потерпілі ховались у ванні. Після затримання у квартирі почали проводити обшук. Там виявили не тільки білий порошок, а й фальшиві документи 2 країн.

Читайте повний текст допису муніципальної варти Чорноморська:

23 листопада 2021 року о 08.50 год ранку працівникам Муніципальної варти стало відомо про обгорілий труп людини біля бойлерної по вул.Парусній, 7.

Після перевірки прилеглої території, опитавши ймовірних свідків, осіб без постійного місця проживання, нашим працівникам стало відомо про чоловіка, який розповідав, що спалив тіло своєї знайомої, яка померла у нього вдома ще 2 тижні тому в результаті передозування наркотиками.

Вже о 09.50 годині, встановивши місце проживання підозрюваного чоловіка, вартівники викликали дільничного працівника поліції, разом з яким зайшли до квартири, де чоловік зізнався у скоєному.

Наразі затриманим займаються працівники Чорноморського відділу поліції.