У Кривому Розі юнак через ковбасу порізав сім'ю на очах у дітей: моторошні фото і відео

Поліції Кривого Рогу 15 листопада повідомили, що в одній із багатоповерхівок юнак порізав 3 родичів. ЗМІ повідомили, що це все відбувалося на очах у маленьких дітей. Причиною конфлікту нібито було нарізання ковбаси.

Правоохоронцям щодо цього зателефонували приблизно о 22 годині. Вони одразу виїхали на вулицю Січеславську, де трапилась сутичка.

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Що він зробив із родичами

По приїзду патрульні виявили закривавлене тіло 30-річного чоловіка. Також там були 2 поранених жінки, в одної з яких у тілі залишився встромленим ніж.

Туди одразу викликали швидку та потерпілих госпіталізували. Після цього поліцейські почали розшукувати сина однієї із них – 21-річного підозрюваного.

Місце злочину та затриманий юнак / Фото Патрульної поліції та "Свои. Кривой Рог"

Яка була причина конфлікту

"Свои.Кривой Рог" повідомляє, що цей юнак перебуває на обліку психоневрологічного диспансеру. Свою матір він нібито вдарив ножем у спину, тітку – в нирку, а вбив власного вітчима.

За попередньою інформацією, конфлікт виник через “неправильно” нарізану ковбасу. За цим спостерігали 2 маленьких дітей. Під час медичного огляду у всіх присутніх у квартирі виявили алкогольне отруєння.

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Може не потрапити до в'язниці

Коли патрульні затримали хлопця, його направили до відділку. Це зробили для проведення допиту слідчими Покровського району міста. Слід зазначити, що покарання за умисне вбивство – до 15 років ув'язнення.

Проте, якщо експертиза виявить у нього психічні розлади, такого покарання вдасться уникнути. В такому разі зловмисника направлять на примусове лікування в спецзаклад.