Матір залишила передсмертну записку. Удари були у голову, тулуб та шию.

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Дитину перевели у хірургічне відділення

Жінку та дівчинку екстрено госпіталізували: обоє потрапили в реанімацію. Стан маляти згодом покращився, потерпілу перевели з реанімаційного у хірургічне відділення. Біля неї постійно перебуває батько та інші близькі родичі.

На даному етапі дитина всім забезпечена. Родичі, можливо, купують щось краще з медикаментів,

– розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинської дитячої лікарні Ігор Дородних.

Поки що дитині жодних операцій проводити не будуть.

Трагедія сталась у ніч на 2 листопада

Зазначимо, трагедія сталась ніч на 2 листопада. Про жахливу знахідку вдома диспетчерів швидкої допомоги повідомив чоловік. Поліція порушила кримінальне провадження. Як тільки мати прийде до тями, її допитають.

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Зверніть увагу! Як інформували "Волинські новини" з посиланням на власні джерела, записці жінка зізналась, що все зробила сама і не знає, що з нею коїться. Матір попросила у віх вибачення.