Мать оставила предсмертную записку. Ушибы были в голову, туловище и шею.
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Ребенка перевели в хирургическое отделение
Женщину и девочку экстренно госпитализировали: обе попали в реанимацию. Состояние малышки впоследствии улучшилось, пострадавшую перевели из реанимационного в хирургическое отделение. Около нее постоянно находится отец и другие близкие родственники.
На данном этапе ребенок всем обеспечен. Родственники, возможно, покупают что-то лучшее из медикаментов,
– рассказал медицинский директор по хирургической работе Волынской детской больницы Игорь Дородных.
Пока ребенку никаких операций проводить не будут.
Трагедия произошла в ночь на 2 ноября
Отметим, трагедия произошла в ночь на 2 ноября. Об ужасной находке дома диспетчерам скорой помощи сообщил мужчина. Полиция возбудила уголовное производство. Как только мать придет в себя, ее допросят.
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