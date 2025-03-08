Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 9 марта
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 9 марта, в восточных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет преобладать юго-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем поднимется до комфортных +13...+18 градусов. Немного прохладнее будет на побережье морей – там ожидается +7...+12 градусов.
К слову, абсолютный температурный рекорд в Украине, который был установлен в марте – +19...+29 градусов. Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, чи возможно такое же потепление в этом году.
Какой будет погода в Киеве и области
Согласно прогнозу погоды, в Киевской области в течение 9 марта будет сохраняться небольшая облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура будет колебаться в пределах от +3 до -2 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +13...+18 градусов.
В Киеве ночная температура составит +1...+3 градуса, а днем ожидается по-настоящему весеннее потепление до +16...+18 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +16...+18;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +16...+18;
- Ивано-Франковск +16...+18;
- Тернополь +16...+18;
- Черновцы +16...+18;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +16...+18;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +14...+16;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +13...+15;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +14...+16.
Погода в Украине 9 марта / Карта Укргидрометцентра