Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 9 березня
За прогнозами синоптиків, у неділю, 9 березня, у східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважатиме південно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень підніметься до комфортних +13...+18 градусів. Трохи прохолодніше буде на узбережжі морів – там очікується +7...+12 градусів.
До слова, абсолютний температурний рекорд в Україні, який було встановлено у березні – +19...+29 градусів. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, чи можливе таке ж потепління цього року.
Якою буде погода в Києві та області
Згідно з прогнозом погоди, у Київській області впродовж 9 березня буде зберігатися невелика хмарність, без опадів. Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів на секунду.
Уночі температура коливатиметься в межах від +3 до -2 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13...+18 градусів.
У Києві нічна температура становитиме +1...+3 градуси, а вдень очікується по-справжньому весняне потепління до +16...+18 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +16...+18;
- Ужгород +16...+18;
- Львів +16...+18;
- Івано-Франківськ +16...+18;
- Тернопіль +16...+18;
- Чернівці +16...+18;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +16...+18;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +15...+17;
- Черкаси +16...+18;
- Чернігів +14...+16;
- Суми +14...+16;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +13...+15;
- Луганськ +13...+15;
- Харків +14...+16.
Погода в Україні 9 березня / Карта Укргідрометцентру