Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 9 березня

За прогнозами синоптиків, у неділю, 9 березня, у східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважатиме південно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень підніметься до комфортних +13...+18 градусів. Трохи прохолодніше буде на узбережжі морів – там очікується +7...+12 градусів.

До слова, абсолютний температурний рекорд в Україні, який було встановлено у березні – +19...+29 градусів. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, чи можливе таке ж потепління цього року.

Якою буде погода в Києві та області

Згідно з прогнозом погоди, у Київській області впродовж 9 березня буде зберігатися невелика хмарність, без опадів. Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі температура коливатиметься в межах від +3 до -2 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13...+18 градусів.

У Києві нічна температура становитиме +1...+3 градуси, а вдень очікується по-справжньому весняне потепління до +16...+18 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +16...+18;

Ужгород +16...+18;

Львів +16...+18;

Івано-Франківськ +16...+18;

Тернопіль +16...+18;

Чернівці +16...+18;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +16...+18;

Рівне +15...+17;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +16...+18;

Чернігів +14...+16;

Суми +14...+16;

Полтава +14...+16;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +13...+15;

Харків +14...+16.

Погода в Україні 9 березня / Карта Укргідрометцентру