Та чи можливі такі високі показники вже незабаром – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Потепління в Україні

Синоптикиня відповіла, чи можливе потепління аж до +29 градусів.

Поки що вище ніж +20 градусів не очікуємо. Хіба що локально можливо на якихось окремих метеостанціях. Але поки говоримо про +17, у таких межах. Переважно це південно-західні регіони, – зазначила Наталія Птуха.

Додала, 8 – 9 числа можливо подекуди до +18 градусів прогріється приземний шар повітря по південних областях. Решта території все ж таки залишиться в межах +10 – +16 градусів.

"У принципі, за прогнозами й тенденціями надалі, цей тиждень у нас теплий. І наступний розпочинається практично з такими самими температурами. Але після 10 числа, з вівторка, трошечки може бути певне зниження температури. Не критично, просто на кілька градусів нижче, без цих +17 – +18 градусів", – зазначила синоптикиня.

Прогноз на місяць

Наталія Птуха зауважила, березень завжди переважно більш сухий місяць Кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди можливо 50 – 74 міліметри, втім, це все одно менше за норму.

"Тому що, як бачимо, перша декада точно у нас без опадів практично. Тобто ніяк не досягнемо якихось вищих показників", – сказала синоптикиня.

Додала, середня місячна температура повітря прогнозується в межах +1 – +7. Загалом це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

"Це означає, що якщо зараз у нас високі значення температури, то надалі може бути певне зниження", – зазначила представниця Укргідрометцентру.

Цікаво! Абсолютний мінімум, який за всю історію спостережень фіксували у березні, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27 градусів.