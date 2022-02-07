Напав на дівчину з ДЦП: в Одесі засудили ґвалтівника, над яким раніше вчинили самосуд
Джерело:"Думська"
Одеський суд ухвалив вирок чоловіку, який вчинив наругу над 16-річною. Постраждалою від його дій стала дівчина з ДЦП.
Винуватцем моторошного інциденту був уродженець Вінниччини. Суворовський райсуд Одеси засудив його до 5 років за ґратами.
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Судовий вирок
Відповідно до матеріалів справи, у червні 2021 року чоловік перебував на вулиці Ядовій, 26 в Одесі в стані алкогольного сп'яніння. На місцевому дитячому майданчику він побачив 16-річну дівчину та зґвалтував її.
Відомо, що потерпіла має дитячий церебральний параліч. Вона перебуває на обліку в місцевому центрі психічного здоров'я.
У суді кривдник визнав свою провину.
Самосуд над ґвалтівником
Телеграм-канал "Варто Еспресо" повідомляв про цей випадок 10 червня 2021 року. Тоді місцеві жителі помітили чоловіка, який о 18 годині схопив дівчину із ДЦП та потягнув у сквер імені Старостіна.
Одесити вчинили самосуд над ґвалтівником / Фото з телеграму "Вартові Еспресо"
Небайдужі громадяни вирішили допомогти постраждалій. Люди затримали чоловіка, якого запідозрили в сексуальному насильстві, а тоді передали в руки поліції.
Трагічний випадок біля Києва
Інший моторошний випадок стався наприкінці січня поблизу Києва. Відомо, що від дій 26-річного громадянина Камеруну постраждала 21-річна студентка київського вишу.
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Вона нібито поїхала відпочити з чоловіком після відвідин нічного клубу, а постраждала від сексуального злочину. Зловмисник ґвалтував її 3 години.
Згодом дівчина звернулася до лікарів, які підтвердили наявність ознак сексуального насильства та побоїв. У поліції також відкрили кримінальне провадження і розшукують злочинця.
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