Напал на девушку с ДЦП: в Одессе осудили насильника, над которым ранее совершили самосуд

Одесский суд вынес приговор мужчине, который совершил надругательство над 16-летней. Пострадавшей от его действий стала девушка с ДЦП.

Виновником жуткого инцидента был уроженец Винницкой области. Суворовский райсуд Одессы приговорил его к 5 годам за решеткой.

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Судебный приговор

Согласно материалам дела, в июне 2021 года мужчина находился на улице Ядовой, 26 в Одессе в состоянии алкогольного опьянения. На местной детской площадке он увидел 16-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Известно, что потерпевшая имеет детский церебральный паралич. Она состоит на учете в местном Центре психического здоровья.

В суде обидчик признал свою вину.

Самосуд над насильником

Телеграм-канал "Вартові Еспресо" сообщал об этом случае 10 июня 2021 года. Тогда местные жители заметили мужчину, который в 18 часов схватил девушку с ДЦП и потащил в сквер имени Старостина.



Одесситы совершили самосуд над насильником / Фото из телеграма "Вартові Еспресо"

Неравнодушные граждане решили помочь пострадавшей. Люди задержали мужчину, которого заподозрили в сексуальном насилии, а тогда передали в руки полиции.

Трагический случай возле Киева

Другой жуткий случай произошел в конце января вблизи Киева. Известно, что от действий 26-летнего гражданина Камеруна пострадала 21-летняя студентка киевского вуза.



Иностранца могут посадить на 5 лет / Фото Андрея Небытова

Она якобы поехала отдохнуть с мужчиной после посещения ночного клуба, а пострадала от сексуального преступления. Злоумышленник насиловал ее 3 часа.

Впоследствии девушка обратилась к врачам, которые подтвердили наличие признаков сексуального насилия и побоев. В полиции также открыли уголовное производство и разыскивают преступника.

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