Полицейские узнали об инциденте от врачей, к которым обратилась потерпевшая. Девушку госпитализировали с явными признаками изнасилования и побоев.

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Правоохранители, прибывшие в медицинское учреждение, открыли уголовное производство и начали искать злоумышленника.

Подруга никак не защищала



26-летнего иностранца могут посадить на 5 лет / Фото Андрея Небытова

Следователи выяснили, что девушка с подругой-студенткой познакомилась с темнокожим иностранцем в одном из ночных клубов.

После попойки мужчина предложил девушкам поехать к нему в Софиевскую Борщаговку, на что те согласились.

Около 9:00 утра иностранец набросился на одну из девушек и начал ее избивать и насиловать. Подруга потерпевшей якобы боялась злоумышленника, поэтому никак не защитила ее.

Надругательство над девушкой длилось более 3 часов, после чего злоумышленник вызвал девушкам такси и отпустил их.

В очередной раз напоминаю, уважаемые граждане, если у вас есть подозрения относительно совершения действий насильственного характера – немедленно сообщайте об этом в полицию. Ваш звонок может спасти от беды,

– прокомментировал инцидент руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

Полицейские довольно быстро установили личность преступника и вызвали на помощь бойцов КОРДа. Подозреваемого задержали, а он сам признался в содеянном. Кроме того, следователи выяснили, что камерунец находился в Украине нелегально.

Вскоре злоумышленнику будут избирать меру пресечения. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Смотрите видео задержания иностранца в Софиевской Борщаговке: