Поліцейські дізналися про інцидент від лікарів, до яких звернулася потерпіла. Дівчину госпіталізували з явними ознаками зґвалтування та побоїв.

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Правоохоронці, які прибули до медичного закладу, відкрили кримінальне провадження та почали шукати зловмисника.

Подруга ніяк не захищала



26-річного іноземця можуть посадити на 5 років / Фото Андрія Нєбитова

Слідчі з'ясували, що дівчина з подругою-студенткою познайомилася з темношкірим іноземцем в одному з нічних клубів.

Після пиятики чоловік запропонував дівчинам поїхати до нього у Софіївську Борщагівку, на що ті погодилися.

Близько 9:00 ранку іноземець накинувся на одну з дівчат та почав її бити і ґвалтувати. Подруга потерпілої нібито боялася зловмисника, тому ніяк не захистила її.

Наруга над дівчиною тривала понад 3 години, після чого зловмисник викликав дівчатам таксі та відпустив їх.



Вкотре нагадую, шановні громадяни, якщо у вас є підозри щодо вчинення дій насильницького характеру - негайно повідомляйте про це до поліції. Ваш дзвінок може врятувати від біди,

– прокоментував інцидент керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські досить швидко встановили особу злочинця та викликали на допомогу бійців КОРДу. Підозрюваного затримали, а він сам зізнався у скоєному. Крім того, слідчі з'ясували, що камерунець перебував в Україні нелегально.

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Дивіться відео затримання іноземця у Софіївській Борщагівці: