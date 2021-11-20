В Одесі чоловік найняв кілера та хотів вбити конкурента на ринку
Джерело:поліція Одеської області
В Одесі бізнесмен жорстоко хотів позбутися конкурента. Для реалізації злочинного наміру правопорушник звернувся по допомогу до кримінального авторитета. Останній якраз перебував у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади.
Саме кримінальний авторитет і підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидвох неодноразово судили за тяжкі злочини.
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Аби прибрати конкурента, діяльність якого пов'язана з ринком продукції водних біоресурсів, чоловік запропонував 100 тисяч гривень. На щастя, наміри бізнесмена зруйнували правоохоронці. Працівники Управління міграційної поліції Одещини встановили, де, коли та в який спосіб вони планували вбивство і попередили жертву.
Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, його затримали. Силовики, які були залучені до спецоперації, затримали й інших осіб, які були причетні до правопорушення. Під час санкціонованих зборів правоохоронці вилучили:
- мобільні телефони,
- флеш-накопичувачі,
- чорнові записи,
- одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця,
- а також зброю, гранату та наркотики.
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Чоловіків звинувачують за декількома статтями, зокрема:
- стаття 15 про замах на злочин;
- стаття 115 про умисне вбивство.
За скоєне зловмисникам загрожу:
- позбавлення волі на строк від 10 до 15 років;
- або довічне ув'язнення.