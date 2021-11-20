В Одессе мужчина нанял киллера и хотел убить конкурента на рынке

В Одессе бизнесмен жестоко хотел избавиться от конкурента. Для реализации преступного умысла правонарушитель обратился за помощью к криминальному авторитету. Последний как раз находился в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения.

Именно криминальный авторитет и подобрал киллера и посредника, который непосредственно должен был заниматься организацией преступления. Обоих неоднократно судили за тяжкие преступления.

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Чтобы убрать конкурента, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, мужчина предложил 100 тысяч гривен. К счастью, намерения бизнесмена разрушили правоохранители. Работники Управления миграционной полиции Одесской области установили, где, когда и каким образом они планировали убийство и предупредили жертву.

Как только исполнитель преступления приехал за потерпевшим на рынок, где он работал, его задержали. Силовики, которые были привлечены к спецоперации, задержали и других лиц, которые были причастны к правонарушению. Во время санкционированного собрания правоохранители изъяли:

мобильные телефоны,

флеш-накопители,

черновые записи,

одежду и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя,

а также оружие, гранату и наркотики.​

В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя: смотрите видео

Мужчин обвиняют по нескольким статьям, в частности:

статья 15 о покушении на преступление;

статья 115 об умышленном убийстве.

За содеянное злоумышленникам грозит: