В постановлении суда сказано, что злоумышленник находился под стражей с декабря 2020 года, с момента его заключения. Тогда служители Фемиды назначили Нищенко наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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Отныне приговор подтвердили и в апелляционной инстанции, хотя брат погибшего требовал более строгого наказания.

Спьяну выехал на встречку

Как выяснили правоохранители, прокурор в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию разметки.

Audi A8 Нищенко столкнулся с мотоциклистом, получившим несовместимые с жизнью травмы.

Момент аварии сняла на видео камера из соседнего ресторана.

Сам прокурор скрылся с места ДТП и продолжал работать в ГПУ.

Злоумышленник избегал наказания, но семья и друзья погибшего активизировали расследование, несмотря на уничтожение доказательств и противодействие правоохранителей.

Впоследствии выяснилось, что 8 октября 2013 года прокурор со своим братом праздновал День юриста. Злоумышленник свою вину в ДТП не признавал, однако представители общественности и друзья погибшего все же собрали большое количество доказательств причастности машины Нищенко к аварии.

Только через 3 года после аварии дело о ДТП передали в суд. Все это время мужчина работал в ГПУ.

Осужденный также подал апелляцию и указывал на то, что по делу допустили процессуальные нарушения, а также в нем не было прямых доказательств.

У погибшего мотоциклиста на иждивении была беременная жена и малолетний ребенок. Вдова требовала от злоумышленника 1,78 миллиона гривен материального и 1 миллион гривен морального ущерба. Суд удовлетворил требования в полном объеме.