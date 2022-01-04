В Одесі в маршрутці спалахнув скандал: водій назвав ветерана АТО "малозабезпеченим"

В одній із маршруток Одеси 3 січня спалахнув скандал. Там водій назвав ветерана війни на Донбасі "малозабезпеченим".

Чоловік хотів проїхати у транспорті, використовуючи своє право на пільговий проїзд за посвідченням учасника бойових дій.

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Скандал у маршрутці Одеси

Інцидент трапився 3 січня в маршрутці №242. Ветеран війни на Сході зафіксував розмову з водієм на камеру. Згодом відео виклали у мережі.

Чоловік, який представився ветераном АТО, сперечався з водієм. Він зазначав, що не може показати посвідчення учасника бойових дій, бо водій маршрутки сказав, що лише малозабезпечені мають право надавати такі документи.

Ви образили мене тим, що я нібито не маю права на пільги, я нібито є малозабезпеченим,

– заявляв ветеран.

Водночас водій маршрутки продовжив говорити, що пільги дають лише малозабезпеченим. "Пільги дають багатодітним там всяким різним. Якщо вам дали, то вас, мабуть, прирівняли до малозабезпечних", – пояснив він свою позицію.

Опісля ветеран війни на Сході наголосив, що заплатив за проїзд.

Статус учасника бойових дій: кому його надають

Відповідно до законодавства, статус учасника бойових дій надають військовослужбовцям, резервістам, військовозобов'язаним, працівникам (до 25 липня 2018 року), особам рядового та начальницького складу, а також особам, які перебували у складі добровольчих формувань, які згодом увійшли до складу Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ або Нацгвардії.

Водій одеської маршрутки назвав ветерана "малозабезпеченим": дивіться відео