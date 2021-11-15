В Одесі трамвай втиснув легковик у дерево: фото з місця ДТП

Неподалік від площі Дерев'янко в Одесі 15 листопада сталася аварія легковика та трамвая. Електротранспорт сильно притиснув авто до дерева та дорожнього знаку.

Люди внаслідок аварії не постраждали. Про це розповіли в Патрульній поліції Одещини приблизно о 10 годині ранку.

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Намагався проскочити через колію

Причиною аварії було те, що Mercedes не надав трамваю перевагу в русі. Згодом на 29-річного водія склали протокол за статтею про порушення правил дорожнього руху.

"Думская" пише з посиланням на очевидців, що зіткнення сталося, коли автомобіль Mercedes намагався проскочити перед трамваєм. Проте виїхати на дорогу з колії, йому вже не вдалося.

Чоловікові, який був за кермом, 29 років. На фото, які оприлюднили очевидці, помітно, що автомобіль повали знак у який врізався боком. Трамвай і легковик роз'їхалися приблизно о 9 годині ранку.



Місце зіткнення трамваю та авто / Фото Патрульної поліції

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У Суворовському районі Одеси 10 листопада сталася інша аварія з легковиком Mercedes. Він на великій швидкості злетів із дороги та перекинувся.

Як наслідок, авто трішки пролетіло та зупинилося тільки на колії. 26-річного водія госпіталізували. Згодом через аварію ще кілька годин не працювали трамваї двох маршрутів.