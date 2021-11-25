В Одесі зробили COVID-піхву: відео провокативної інсталяції

В Одесі зробили інсталяцію, яка зображає піхву жінки у вібріоні коронавірусу. Таким чином спробували звернути увагу на зростання кількості домашнього насильства в часи пандемії.

Жіночий статевий орган позолочений і вмонтований у частинку коронавірусу сірого кольору. Про цю інсталяцію повідомили в мережі 25 листопада.

Важливо Під час карантину у світі збільшилися випадки домашнього насильства: куди звертатися українцям

Хто створив цю фігуру

Артоб'єкт повісили в кованій альтанці Міського саду. Він має діаметр приблизно метр. Авторка таким чином хотіла закликати захищати жінок, які потерпають від домашнього насилля.



На огорожу альтанки ще прикріпили дві таблиці з написами. На одній мовиться, що "Одеса – місто вільне від насильства", а на іншій "Епідемія домашнього насильства".

Телеграм Новини.LIVE Odesa повідомив, що автором об'єкту є художниця Eva Yatt. Вона назвала свою роботу "Планета COVID".

COVID-піхва в одеському Міському саді: дивіться відео

Головне про сплеск домашнього насильства

За даними ООН, у 2020 році через пандемію у світі кількість домашнього насильства збільшилося вдвічі. Після введення першого карантину, Україна не була виключенням.

Детальніше про це розповіла журналістам 24 каналу спеціалістка проєкту "Рівний доступ до допомоги жінкам, постраждалим від насильства". За її словами, по допомогу приходили навіть дружини адвокатів, священників і народних депутатів. Більше про це – за посиланням.