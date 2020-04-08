Сплеск домашнього насильства під час карантину: як протидіяти

У зв’язку з пандемією коронавірусу, за даними ООН, у світі домашнє насильство збільшилося вдвічі. Що безпосередньо спричинило сплеск насильства проти жінок і що робити в таких ситуаціях, – в матеріалі 24 каналу.

Яка ситуація в Україні?

Як розповідає 24 каналу психологиня, спеціалістка проєкту "Рівний доступ до допомоги жінкам, постраждалим від насильства", виконуюча обов'язки директорки єдиного на Київщині притулку для жінок Наталя Решетова, коли почався карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу, сплеск насильства був очікуваним.

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Кількість випадків домашнього насильства зростає, оскільки люди не справляються зі своїми страхами через пандемію. Багато людей в зв’язку з карантином знаходяться в одному просторі,

– говорить Наталя Решетова.



Домашнє насильство в Україні: статистика/ Інфографіка 24 каналу

Водночас, зауважує фахівець, в Україні наразі картина трохи інша. До притулку, що у Василькові, за час карантину майже ніхто не звертався за допомогою. Утім, на думку Решетової, це не означає, що домашнього насильства немає. Можливо, жінки, що страждають, не звертаються за допомогою, бо не можуть цього зробити, тому що кривдник знаходиться поруч. По-друге, зараз не працює громадський транспорт, і важко кудись дістатися. По-третє, в деяких жертв домашнього насильства навіть немає грошей.

Зараз люди розділилися на два табори. Хтось у період карантину навпаки зблизився. Для людей з'явилася прекрасна можливість побути разом. Життя в мегаполісах характерне тим, що люди вдома тільки ночують,

– зазначає Решетова.

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Категорія яких жінок найуразливіша?

Наталя Решетова звертає увагу: жертвою домашнього насильства може стати будь-хто, незалежно від соціального статусу, віку, національності, кількості дітей, освіти. Насильство – це влада і контроль. Часто жінки не здогадуються, що заборона вчитися, працювати тощо – економічне насильство. Їм навіть при бажанні піти нікуди. Психологиня підкреслює: найуразливіша категорія жінок в Україні, особливо в період пандемії, які хворіють на ВІЛ чи туберкульоз.

Існують стереотипи, що домашнє насильство переважає в неблагополучних сім'ях, здійснюється в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але до нас приходили дружини адвокатів, священників, народних депутатів і військових. І насильство було скоєно в тверезому стані,

– підкреслює Решетова.



Під час карантину відбувся сплеск домашнього насильства

За словами Наталі Решетової, в Україні сплески насильства мають сезонний характер. Кількість випадків зростає на свята, у вихідні і взимку. Свята – це застілля, алкоголь, всі збираються разом. І тоді виявляється агресія, яка часто виливається в домашнє насильство.

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При цьому психологиня наголошує: до притулку на Київщині протягом року звернулося 77 жінок. Але це ті, хто зважився звернутися за допомогою, ті, хто залишився живим. Адже зверталися вже в екстрених випадках, інакше їх би могли просто вбити.

Як протидіяти домашньому насильству в період карантину?

Наталя Решетова відзначає: в Україні робляться тільки перші кроки в боротьбі з домашнім насильством. Є закон про домашнє насильство, яким передбачається покарання. Але поки це адміністративні штрафи і виправні роботи. Багатьом державним виконавцям треба вчитися. Дуже заважають стереотипи – від суддів до поліцейських, які вважають це "домашньою справою". А поліцейським, зокрема, треба вміти заповнювати протоколи в таких випадках. І, якщо ризик для здоров’я постраждалої дуже високий, то кривдника ізолювати.



В Україні роблять перші кроки з боротьби з домашнім насильством /Фото 24 каналу

При цьому жертвам домашнього насильства психологиня рекомендує: