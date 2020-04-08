Всплеск домашнего насилия во время карантина: как противодействовать

В связи с пандемией коронавируса, по данным ООН, в мире домашнее насилие увеличилось вдвое. Что непосредственно вызвало всплеск насилия против женщин и что делать в таких ситуациях, – в материале 24 канала.

Какова ситуация в Украине?

Как рассказывает 24 каналу психолог, специалист проекта "Равный доступ к помощи женщинам, пострадавшим от насилия", исполняющая обязанности директора единственного на Киевщине приюта для женщин Наталья Решетова, когда начался карантин в связи с пандемией коронавируса, всплеск насилия был ожидаемым.

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Количество случаев домашнего насилия растет, поскольку люди не справляются со своими страхами из-за пандемии. Много людей в связи с карантином находятся в одном пространстве,

– говорит Наталья Решетова.



Домашнее насилие в Украине: статистика/ Инфографика 24 канала

В то же время, отмечает специалист, в Украине сейчас картина немного другая. В приют, что в Василькове, за время карантина почти никто не обращался за помощью. Впрочем, по мнению Решетовой, это не значит, что домашнего насилия нет. Возможно, страдающие женщины не обращаются за помощью, потому что не могут этого сделать, потому что обидчик находится рядом. Во-вторых, сейчас не работает общественный транспорт, и трудно куда-то добраться. В-третьих, у некоторых жертв домашнего насилия даже нет денег.

Сейчас люди разделились на два лагеря. Кто-то в период карантина наоборот сблизился. Для людей появилась прекрасная возможность побыть вместе. Жизнь в мегаполисах характерна тем, что люди дома только ночуют,

– говорит Решетова.

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Категория каких женщин самая уязвимая?

Наталья Решетова обращает внимание: жертвой домашнего насилия может стать любой, независимо от социального статуса, возраста, национальности, количества детей, образования. Насилие – это власть и контроль. Часто женщины не догадываются, что запрет учиться, работать и т. д. – экономическое насилие. Им даже при желании уйти некуда. Психолог подчеркивает: наиболее уязвимая категория женщин в Украине, особенно в период пандемии, те, которые болеют ВИЧ или туберкулезом.

Существуют стереотипы, что домашнее насилие преобладает в неблагополучных семьях, осуществляется в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но к нам приходили жены адвокатов, священников, народных депутатов и военных. И насилие было совершено в трезвом состоянии,

– подчеркивает Решетова.



Во время карантина произошел всплеск домашнего насилия

По словам Натальи Решетовой, в Украине всплески насилия имеют сезонный характер. Количество случаев растет на праздники, в выходные и зимой. Праздники – это застолье, алкоголь, все собираются вместе. И тогда случается агрессия, которая часто выливается в домашнее насилие.

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При этом психолог подчеркивает: в приют на Киевщине в течение года обратились 77 женщин. Но это те, кто решился обратиться за помощью, те, кто остался живым. Ведь обращались уже в экстренных случаях, иначе их бы могли просто убить.

Как противодействовать домашнему насилию в период карантина?

Наталья Решетова отмечает: в Украине делаются только первые шаги в борьбе с домашним насилием. Есть закон о домашнем насилии, которым предусматривается наказание. Но пока это административные штрафы и исправительные работы. Многим государственным исполнителям надо учиться. Очень мешают стереотипы – от судей до полицейских, которые считают это "домашним делом". А полицейским, в частности, надо уметь заполнять протоколы в таких случаях. И, если риск для здоровья пострадавшей очень высокий, то обидчика нужно изолировать.



В Украине делают первые шаги по борьбе с домашним насилием /Фото 24 канала

При этом жертвам домашнего насилия психолог рекомендует: