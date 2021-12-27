В одеському СІЗО охоронець вистрілив у в'язня під час спроби втечі

З одеського слідчого ізолятора намагався втекти в'язень. Щоб його зупинити, довелося застосувати зброю й зловмисника госпіталізували.

Про цей інцидент повідомили 26 грудня. Наразі вже почали службове розслідування, проте, ймовірно, дії правоохоронця були законними.

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Робили попереджувальний постріл

Втекти із СІЗО намагався 34-річний уродженець Харківщини. Він перебуває під вартою через виробництво чи збут наркотичних речовин у великих розмірах.

За даними поліції, приблизно о 7 годині ранку черговий повідомив постовому про правопорушника, який біг до стін слідчого ізолятора. Коли службовець помітив втікача, він попередив, що буде стріляти.

Проте порушник не реагував на погрозу та попереджувальний постріл вгору. Тому чоловік згодом зазнав вогнепального поранення в ногу. Йому викликали швидку й направили до лікарні.

Що загрожує за такі дії

За попереднім звинуваченням чоловікові загрожувало від 9 до 12 років ув'язнення. Однак тепер він також фігуруватиме в провадженні за статтею про спробу втечі з-під варти. Вона передбачає до 5 років в'язниці.

Інша подія в СІЗО

Зранку 27 грудня трапилася моторошна трагедія в полтавському слідчому ізоляторі. Там загинув чоловік, який був підозрюваним у справі про шахрайство.

Його виявили мертвим у власній камері – з ножем у тілі. В слідчому ізоляторі вже розпочали перевірку, щоб з'ясувати деталі та обставини смерті.

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