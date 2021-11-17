Лежала в ліжку вкрита синцями: розслідують вбивство 4-річної дівчинки з Дніпропетровщини

У Синельниківському районі Дніпропетровщини почали розслідувати жахливе вбивство 4-річної дівчинки. ЗМІ повідомили, що дитина була вкрита синцями та померла у власному ліжечку.

До поліції зранку 16 листопада щодо цього звернувся фельдшер швидкої допомоги. Згодом затримали головного підозрюваного у справі – батька вбитої.

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Мала травми по всьому тілу

Медичні працівники виявили тіло вбитої дитини в одному із селищ Синельниківського району. Проте його назву не оприлюднили.

Лікарі встановили, що причиною смерті справді було жорстоке побиття. Ресурс "Надзвичайні новини" повідомив, що синці були на тулубі та всіх кінцівках 4-річної. На думку медиків, серйозна черепно-мозкова травма призвела до крововиливу в мозок.

Батько дівчинки, безробітний 38-річний чоловік, ймовірно, побив її за тиждень до цього. Наразі невідомо, де в цей момент була матір дівчинки.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть. Якщо вину зловмисника зможуть довести в суді, він відправиться до в'язниці на строк від 7 до 10 років.

Інше жорстоке побиття дитини

26 жовтня Україна дізналася про жахливе побиття 4-річного хлопчика. Його матір займалася лупцюванням і при цьому вела трансляцію в інстаграмі.

Згодом цим неабияк зацікавилися правоохоронці. Вони склали на жінку адмінпротокол і забрали малюка на медичне обстеження.