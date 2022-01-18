Повз затори та зі спецсигналами: як патрульні в Одесі супроводжували породіллю

В Одесі на вулиці Миколаївській 18 січня патрульні супроводжували автомобіль з породіллею до лікарні. Жінку успішно передали медикам.

До інспекторів звернувся схвильований водій та попросив про допомогу. Він розповів, що в його автомобілі перебуває жінка, яка має народити.

До теми Винесли з полум'я та диму: львівська патрульна надала першу допомогу кішці – захопливе відео

Як діяли правоохоронці

Чоловік пояснив, що він не може їхати до пологового через ускладнення руху. Правоохоронці погодилися супроводжували його транспорт до лікарні.

Патрульні увімкнули спецсигнали та супроводили породіллею до пологового будинку. Згодом її передали лікарям, які вже чекали. Сім'я подякувала патрульним Сергію Грузинову та Сергію Онофрійчуку за швидку реакцію та допомогу.

Поліцейські супроводжували породіллю до лікарні: дивіться відео

Поліцейські врятували пенсіонерку

На Лісовому масиві Києва 27 грудня поліцейські випадково побачили розгублену 76-річну пенсіонерку. Літня жінка розповіла, що не пам'ятає, де живе. Правоохоронці встановили, що вона пішла з дому більше ніж 2 доби тому, проте заблудилася та не знайшла дорогу назад. Наразі жінці нічого не загрожує.