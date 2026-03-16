Не успел с отсрочкой: политзаключенного из Одессы мобилизовали после 2 лет в белорусской колонии

Одессита Александра Котовича мобилизовали в Украине после освобождения из белорусской колонии. Там он провел более 2 лет за критические комментарии в адрес белорусских властей.

Об этом мужчина рассказал в комментарии для "Еўрарадыё".

Что известно о политзаключенном и почему его мобилизовали?

Во время обмена в ноябре 2025 года 35-летнего Александра Котовича освободили из заключения и вернули в Украину. А уже 19 февраля 2026 года мужчину мобилизовали в армию.

К этому моменту он не успел оформить статус лица, пострадавшего от политических преследований со стороны государства-агрессора. По словам Котовича, он просто не подал заявление вовремя. Сейчас его дело сопровождает адвокат.

Заметим! Такой статус дает право на медицинскую реабилитацию и официальную отсрочку от службы.

Ранее в интервью "Радио Свобода" Котович отмечал, что почти не выходит из дома. Он не посещал кафе, не пользовался услугами такси, решая большинство вопросов в дистанционном формате.

В Украине он находился в розыске, поскольку получил повестку, но не прибыл в военкомат – в то время уже был заключен в Беларуси. Мужчина также признался, что в 2022 году не собирался идти на войну. Он рассматривал вариант выезда из Беларуси, в частности в Польшу или Литву, однако решил остаться вместе с семьей.

Стоит напомнить, что после объявления "победы" Александр Лукашенко на выборах в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за недоверия к результатам. Акции сопровождались жесткими разгонами: людей задерживали, избивали, происходили столкновения с силовиками, многие протестующие получили травмы, сотни оказались под арестом.

Сам Котович в Беларусь переехал осенью 2019 года к своей жене, которая является гражданкой этой страны. Там он работал программистом. К протестам 2020 года он не присоединялся. По его словам, причиной этого была просьба жены, которая опасалась возможного ареста.

Впрочем, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Котович публиковал в соцсетях сообщения в поддержку Украины и осуждал российскую агрессию.

В августе 2023 года Котовича задержали. Белорусский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, обвинив в около 40 комментариях, которые якобы "разжигали социальную вражду", а также в "оскорблении и клевете на Лукашенко". Наказание он отбывал в исправительной колонии №17 в Шклове.

Заметим также, что 13 декабря 2025 года Александр Лукашенко освободил 123 политических заключенных. Среди освобожденных были Мария Колесникова, Алесь Беляцкий, Виктор Бабарико.

