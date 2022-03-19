Во время каждого протеста происходили задержания, избиения и стычки с военными. Многие протестующие получили травмы, а сотни были задержаны. Впрочем, как оказалось, на этом все не закончилось – задержанных и насиловали. В ООН подтвердили факты сексуального насилия.
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ООН о протестах в Беларуси
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем докладе, представленном Совету ООН, сообщила, что власти Беларуси применили чрезмерную силу против мирных демонстрантов, что привело к смерти по меньшей мере трех человек, которые остались нерасследованными.
Около 1000 задержанных были осуждены после нескольких закрытых и упрощенных судебных процессов, а против независимых СМИ и групп гражданского общества произошел "массовый разгон", который привел к закрытию 344 организаций.
Если о вышеупомянутых преступлениях во время протестов было известно, то в ходе этого расследования выяснили и сексуальное и психологическое насилие задержанных.
Наши выводы включают изнасилование задержанных и другие формы сексуального и гендерного насилия как в отношении мужчин, так и женщин,
– заявила Бачелет.
Она добавила, что медицинские записи, изученные ими, указывают на повреждения и другие травмы мужских гениталий, отвечающих изнасилованиям. Кроме того, к задержанным также применялось психологическое насилие, в частности угрозы изнасилования.
Последуют ли после этого какие-либо санкции со стороны стран-участниц ООН – пока неизвестно.
Протесты в Беларуси: коротко
- В столкновениях с полицией пострадали сотни людей, есть погибшие. Силовики разгоняли мирных демонстрантов, выключали интернет-связь, избивали и даже похищали оппозиционеров.
- Протесты не утихли ни через неделю, ни через месяц. Белорусы многотысячным митингом "поздравили" Лукашенко с днем рождения.
- Впоследствии на ситуацию отреагировали в ЕС, где заявили, что не признают результаты выборов президента в Беларуси. Введен также ряд санкций против белорусских чиновников, к которым присоединилась и Украина.
- В октябре 2020 года протесты обострились – силовики начали стрелять по демонстрантам в Минске. Бросали также свето-шумовые гранаты.
- В годовщину начала протестов в Беларуси по всему миру прошли акции поддержки. Мероприятия устроили 9 августа 2021 года в Украине, Польше, Италии, Великобритании.