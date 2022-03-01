Россия напала на Украину утром 24 февраля. Обратим внимание, что часть своих войск она вводила через Беларусь.

Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий

Боррель обратился к белорусам

Боррель отметил, что многие граждане пошли на огромный риск в борьбе за свободную и демократическую Беларусь. Теперь некоторые из них выступают против войны России в Украине и решения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко поддержать Москву.

Дорогие белорусские друзья, мы живем в трудные времена. И в такие темные времена, когда Россия ворвалась к вашему соседу Украине и с белорусской земли на вашего соседа летят ракеты, вас попросили прийти на избирательные участки и проголосовать за Конституцию, которую сделали, не считая вашего мнения,

– добавил Боррель.

Он отметил, что этот "референдум" был проведен на фоне жестких нарушений основных прав и свобод белорусов. Так как сейчас больше тысячи их сограждан находятся в тюрьмах только за то, что выразили свое мнение. Их систематически притесняли, пытали, сажали в тюрьму за борьбу за демократию и лучшую, свободную Белоруссию.

"И теперь ваша миролюбивая страна втянута в возмутительную войну против братского народа в Украине. Войну великой ядерной державы против мирной и демократической соседней страны, которая не была угрозой для агрессора и не провоцировала его", – заметил Боррель.

По его словам, применению президентом страны-агрессора Владимиром Путиным силы и принуждению нет места в XXI веке. Это ведь не только серьезное нарушение международного права, но и нарушение основных принципов человеческого существования. И цель не только Украины, но и безопасность Европы и международного порядка.

"Я знаю, что, возможно, вам трудно выразить свои чувства в условиях тотального угнетения. Но я также знаю, что так же тяжело хранить молчание перед лицом российского вторжения и устрашающих, уносящих жизнь, нападений на города и народ Украины", – добавил глава европейской дипломатии.

Боррель отметил, что 27 февраля сотни белорусов были арестованы во время мирных протестов против войны России в Украине. Он поблагодарил их за храбрость и за то, что они не наблюдают за этой трагедией молча. Следовательно, он призвал белорусов продолжать просить правительство своей страны выступить против этой войны.

Смотрите обращение Борреля к белорусам:

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