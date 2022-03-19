Під час кожного протесту відбувалися затримання, побиття й сутички з військовими. Чимало протестувальників зазнали травм, а сотні були затримані. Втім, як виявилося, на цьому все не закінчилося – затриманих ще й ґвалтували. В ООН підтвердили факти сексуального насильства.

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ООН про протести в Білорусі

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет у своїй доповіді, представленій Раді ООН, повідомила, що влада Білорусі застосувала надмірну силу проти мирних демонстрантів, що призвело до смерті щонайменше трьох людей, які залишилися нерозслідуваними.

Близько 1 000 затриманих були засуджені після кількох закритих та спрощених судових процесів, а проти незалежних ЗМІ та груп громадянського суспільства відбувся "масовий розгін", який призвів до закриття 344 організацій.

Якщо про вищезгадані злочини під час протестів було відомо, то в ході цього розслідування з'ясували й про сексуальне та психологічне насильство затриманих.

Наші висновки включають зґвалтування затриманих та інші форми сексуального та гендерного насильства як щодо чоловіків, так і жінок,

– заявила Бачелет. Вона додала, що медичні записи, вивчені ними, вказують на пошкодження та інші травми чоловічих геніталій, які відповідають зґвалтуванням. Крім того, до затриманих також застосовували психологічне насильство, зокрема погрози зґвалтування. Чи підуть після цього якісь санкції з боку країн-учасниць ООН – поки що невідомо.

Протести в Білорусі: коротко