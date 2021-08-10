Мітинг організували й у Львові. Також заходи солідарності відбувалися у Кракові в Польщі, Болоньї в Італії, Лондоні та Единбурзі у Великій Британії.

До теми "Лукашенко – державний терорист": у Bild опублікували статтю до річниці виборів у Білорусі

"Жыве Беларусь i Будзе Жыць вечна!"

Білоруси на підтримку своїх братів на батьківщині вийшли на вулиці навіть Москви у Росії.

А ще у Бельгії, Швейцарії, Канаді, Південній Кореї, Японії та Ізраїлю.

У США акції пройшли у багатьох містах – Бостоні, Вашингтоні, Сан-Франциско та інших.

Акції солідарності з білорусами пройшли по всьому світу: фото "Радыё Свабода – Беларусь"

Зверніть увагу: флешмоби на згадку про події серпня 2020 організували й мешканці самої Білоруси. Кожне місто чи район брали один плакат з написом на акцію, а разом вони збиралися у слова "Жыве Беларусь i Будзе Жыць вечна!"

Мітинги відувалися 9 серпня у Борисові, Бярозі, Ліді, Бресті, Вілейці, Мінську та інших містах.

Протести в Білорусі: з чого все почалося

Вибори президента Білорусі у серпні 2020 і проходили, і закінчилися грандіозним скандалом. Олександр Лукашенко організував усе так, що його головні конкуренти не змогли навіть балотуватися. А потім ще й оголосив про свою перемогу нібито з результатом у понад 80% голосів.

Відтоді міжнародна спільнота почала називати Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі. А білоруси вийшли на мирні протести. Утім, їх жорстоко придушили силовики, які стали на бік режиму.

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