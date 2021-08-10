Мітинг організували й у Львові. Також заходи солідарності відбувалися у Кракові в Польщі, Болоньї в Італії, Лондоні та Единбурзі у Великій Британії.
До теми "Лукашенко – державний терорист": у Bild опублікували статтю до річниці виборів у Білорусі
"Жыве Беларусь i Будзе Жыць вечна!"
Білоруси на підтримку своїх братів на батьківщині вийшли на вулиці навіть Москви у Росії.
- А ще у Бельгії, Швейцарії, Канаді, Південній Кореї, Японії та Ізраїлю.
- У США акції пройшли у багатьох містах – Бостоні, Вашингтоні, Сан-Франциско та інших.
Акції солідарності з білорусами пройшли по всьому світу: фото "Радыё Свабода – Беларусь"
Протести в Білорусі: з чого все почалося
- Вибори президента Білорусі у серпні 2020 і проходили, і закінчилися грандіозним скандалом. Олександр Лукашенко організував усе так, що його головні конкуренти не змогли навіть балотуватися. А потім ще й оголосив про свою перемогу нібито з результатом у понад 80% голосів.
- Відтоді міжнародна спільнота почала називати Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі. А білоруси вийшли на мирні протести. Утім, їх жорстоко придушили силовики, які стали на бік режиму.
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