Незалежні підрахунки за протоколами дільничих комісій засвідчили, що насправді понад 80% голосів набрала конкурентка Лукашенка – Світлана Тихановська. Тоді у Білорусі почалися масові протести, та режим самопроголошеного президента їх жорстоко придушував.
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У річницю виборів популярне німецьке видання Bild нагадало читачам про ті події, та про всі наступні, пов'язані з Олександром Лукашенком. Стаття опублікована увечері 7 серпня із гучним заголовком "Олександр Лукашенко – державний терорист".
"Лукашенко – державний терорист" / Скриншот із сайту Bild
Річниця "жаху в Білорусі": що слід пригадати
Аналітики Bild прямо називають результати президентських виборів у Білорусі 2020 року сфальсифікованими. І наголошують, що відтоді "Лукашенко все жорсткіше ставився до свого народу".
Він останній диктатор Європи, і він тероризує свій народ гірше, ніж могли уявити його найбільші критики!
– мовиться у тексті.
Далі наведемо тезово, про що нагадали німецькі журналісти:
- Рік тому сотні тисяч людей у Білорусі вийшли на протести. Але Лукашенко вивів проти них "поліцію, армію та розбійників у цивільному". На протестах затримали понад 6000 людей, деяких катували та вбили. Рік минув, та "жах у Білорусі" триває.
- Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Російські спеціалісти допомогли йому налагодити режим тотальної пропаганди та переслідувань опозиції. Світлана Тихановська, яка фактично виграла вибори, втекла з Білорусі. Марію Колеснікову заарештували і можуть ув'язнити на 12 років. Таких прикладів – безліч.
- У травні 2021 року "Лукашенко викрав літак Ryanair", який летів з Афін до Вільнюса. З літака зняли опозиційного активіста Романа Протасевича та його дівчину. Досі вони є заручниками спецслужб – у сусідній з їхньою квартирі живуть троє агентів КДБ.
- Тепер, влітку 2021 року, Олександр Лукашенко свідомо впускає в Європейський Союз тисячі біженців із Близького Сходу, зокрема з Іраку. У Bild називають це "величезною програмою торгівлі людьми".
- На початку серпня 2021 року в Україні, у Києві, "на білоруського активіста Віталія Шишова напали – його побили, а потім повісили в парку".
- А олімпійська спринтерка Крістіна Тімановська після публічного конфлікту з білоруськими спортивними чиновниками й намагань повернути її до Білорусі проти волі втекла – спершу до японської поліції, а потім до Європи.