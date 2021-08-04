ЗМІ зафіксували спершу, як спортсменка виїхала з посольства Польщі до аеропорту у супроводі поліцейських. Згодом стало відомо, що вона таки вилетіла – чи то до Варшави, чи то Відня.
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Тімановська таки не повернеться до Білорусі
Спершу ЗМІ повідомили, що білоруська легкоатлетка Христина Тімановська 4 серпня вночі (10:20 за місцевим часом) вилетіла з Японії до Польщі. Ця країна видала спортсменці гуманітарну візу, адже до Білорусі вона повертатися не захотіла.
- Літак авіакомпанії LOT з аеропорту Наріта вилетів із невеликим запізненням.
- Необхідні процедури контролю Тімановська проходила у VIP-терміналі.
- Спілкуватися з журналістами вона не захотіла.
Згодом російське інформагентство з посиланням на неназване джерело повідомило, що Тімановська в останню мить могла пересісти на рейс до Відня. Утім, підтвердження цієї інформації немає.
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