СМИ зафиксировали сначала, как спортсменка уехала из посольства Польши в аэропорт в сопровождении полицейских. Впоследствии стало известно, что она таки вылетела в Варшаву.

Напомним Премьер Моравецкий поговорил с Тимановской: вскоре она прилетит в Польшу

Тимановская таки не вернется в Беларусь

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 4 августа ночью (10:20 по местному времени) вылетела из Японии в Польшу. Эта страна выдала спортсменке гуманитарную визу, ведь в Беларусиь она возвращаться не захотела.

Самолет авиакомпании LOT с аэропорта Нарита вылетел с небольшим опозданием.

Необходимые процедуры контроля Тимановская проходила в VIP-терминале.

Общаться с журналистами она не захотела.

Также российское информагентство со ссылкой на неназванный источник сообщило , что Тимановская в последний момент могла пересесть на рейс в Вену . Впрочем, подтверждения этой информации нет.

Почему Тимановская не захотела возвращаться в Беларусь: спортсменку возмутило то, что ее сначала произвольно заявили на непрофильную дистанцию, а потом вообще пытались силой вывезти из Токио.