СМИ зафиксировали сначала, как спортсменка уехала из посольства Польши в аэропорт в сопровождении полицейских. Впоследствии стало известно, что она таки вылетела в Варшаву.
Напомним Премьер Моравецкий поговорил с Тимановской: вскоре она прилетит в Польшу
Тимановская таки не вернется в Беларусь
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 4 августа ночью (10:20 по местному времени) вылетела из Японии в Польшу. Эта страна выдала спортсменке гуманитарную визу, ведь в Беларусиь она возвращаться не захотела.
- Самолет авиакомпании LOT с аэропорта Нарита вылетел с небольшим опозданием.
- Необходимые процедуры контроля Тимановская проходила в VIP-терминале.
- Общаться с журналистами она не захотела.
Также российское информагентство со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Тимановская в последний момент могла пересесть на рейс в Вену. Впрочем, подтверждения этой информации нет.
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