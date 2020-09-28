Вже майже 2 місяці поспіль білоруси виходять на масові протести. Так вони висловлють свою незгоду з результатами президентських виборів, що відбулися у країні 9 серпня. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, але білоруси переконані: результати були повністю сфальсифіковані. 23 вересня відбулася таємні інавгурація Лукашенка, після цього протести спалахнули у Білорусі з новою силою.

Про те, що відбулося протягом 51-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Суд над головним редактором видання "Наша Ніва"

Заводський суд Мінська 28 вересня розглядає справу головного редактора видання "Наша Ніва" Єгора Мартиновича, інформує TUT.by. До цього медійника три доби тривали під вартою. Мартиновича звинувачують у порушенні порядку проведення масових заходів.



Мартинович зі звинуваченням категорично не згідний. Каже, що лише здійснював журналістську діяльність, коли його силою повели в автозак спецпризначенці.



Суд над Мартиновичем / Фото TUT.by

Незважаючи на аргументи Мартиновича суд визнав його винним і призначив штраф у сумі 405 білоруських рублів.

Дивіться відео біля будівлі суду:

Студентські акції

Активними учасниками білоруських протестів залишаються студенти. Цього разу проти свавілля в країні вийшли протестувати молоді люди, що навчаються у Білоруському державному економічному університеті та Білоруському державному лінгвістичному університеті.

Дивіться відео протесту студентів:



Чисельність протестів: дані МВС Білорусі

У силовому відомстві Білорусі зазначають, що акції протестів в країні стали значно менш чисельними. Проте конкретних цифр щодо акцій у Мінську у МВС не називають.

У відомстві зазначили, що в усіх містах, окрім Мінська на акції 27 вересня вийшли "від 5 до 220 осіб". Проте силовики наголосили, що під час акцій у столиці до міліції надішли сотні дзвінків від громадян зі скаргами на протестувальників.

Підтримка Білорусі за кордоном

Білорусів, що протестують проти режиму Лукашенка, продовжують активно підтримувати за кордоном. Акції провели у США: Вашингтоні, Детройті та Іден-Прері, що у штаті Міннесота.



Автопробіг у Міннесоті / Фото з фейсбук-сторінки BelarusUS

Акція у США / Фото з фейсбук-сторінки BelarusUS

Діти з палицями та у шоломах

У соцмережах поширили фото зі школярами у шоломах та з палицями в руках. Світлини зробили у Гродно, у гімназії №2. Директорка навчального закладу пояснювати скандальні фото відмовилась, лише зазначивши, що це був день "профорієнтації".



Шокуючі кадри з Гродно / Фото TUT.by