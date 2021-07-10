Йдеться не лише про білорусів, а й про біженців з Іраку, Ірану і Сирії та Північної Африки. Аналітики кажуть, що Лукашенко використовує це, як інструмент тиску на Європу. За останні десятиліття подібне практикувалося цілою низкою країн, зокрема Туреччиною. Однак, кажуть експерти, Україні це не загрожує.

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Помста Європейському Союзу

Політолог, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження", експерт у сфері міжнародних відносин, розвитку громадянського суспільства Олександр Сушко розповідає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко таким способом намагається помститися Європейському Союзу.

Зокрема, і Литві через наслідки, спричинені незаконним захопленням літака з журналістом Романом Протасевичем. Таким чином Лукашенко, каже експерт, намагається продемонструвати, що також має інструменти тиску на ЄС. За його словами, за усіма ознаками, йдеться про скоординовану операцію штучно організованого потоку нелегальних мігрантів.

За свідченнями литовської сторони, майже всі нелегали розповідають одну і ту ж легенду про причини свого нелегального перетину кордону. Або це декілька легенд. Вони взаємопов’язані між собою та виглядають неприродно – чому значна група людей опинилася в одному місці в один і той же час,

– розповів політолог.

"Є всі підстави вважати, що це несправжні біженці, які справді втікають, наприклад, від репресій Лукашенка чи інших причин, які б легітимізували б їх. Тут йдеться про імітацію потоку біженців, щоб створити проблеми тим країнам, яким Лукашенко хочеться помститися", – додає він.

Олександр Сушко / Фото – "Апостроф"

За словами експерта, на українському кордоні можуть влаштовуватися інші провокації. Наприклад, закриття кордону для громадян України чи припинення роботи прикордонних служб.

Україна не складе такої великої проблеми для всієї Європи, щоб поставити на вуха і Берлін і Брюссель. Потенційних потоків біженців з Білорусі в Україну раніше не спостерігалося. Це одразу буде зрозуміло, що це штучно організована кампанія з метою дошкулити українській стороні,

– каже Сушко.

"Лукашенко намагається шантажувати розірванням угод про реадмісію з ЄС"

Політолог зазначає, що потоки біженців із Білорусі "не є життєвою проблемою для ЄС", зокрема, для того, щоб знімати санкції. Європейський Союз, каже експерт, на своїх кордонах стикається з тисячами біженців щомісяця.

Тому, у випадку з Литвою, якщо їх будуть сотні – ЄС знайде рішення. За словами Сушко, діалог між владою Білорусі та країнами Заходу якщо і відбудеться, то він буде стосуватися повернення цих громадян на територію Білорусі. Оскільки ці громадяни не мають законних підстав на отримання статусу біженця чи на перебування в Литві.

Лукашенко намагається шантажувати розірванням угод про реадмісію з ЄС, згідно з якою сторони зобов’язуються забирати своїх незаконних мігрантів або тих, які потрапили з боку однієї чи іншої сторони, незалежно від їх громадянства. З цього приводу дійсно можливі переговори. Однак точно не з питань припинення санкцій,

– додав політолог.

Білоруський журналіст і політолог, кандидат історичних наук Валерій Карбалевич розповідає, що Лукашенко багато разів погрожував, що "Білорусь відкриє кордони, буде впускати нелегальних мігрантів, наркотрафік, ядерні матеріали".

Однак до реальних дій в цьому напрямку, каже експерт, він вдався вперше. Сьогодні подібна проблема виникла і на кордоні з Польщею. За словами політолога, це спосіб тиску у відповідь на європейські санкції тим методом, який "може принести шкоду Литві, але мало самій Білорусі".

Розв'язання цієї проблеми полягає, зокрема, в обладнанні литовського кордону. З Україною нічого подібного не відбулося. Не дивлячись на риторику Лукашенка закрити кордон, – він не закритий, просто більш детальний контроль, не більше,

– додав білоруський експерт.

Валерій Карбалевич / Фото – фейсбук Валерія Карбалевича

Карбалевич вважає, що білоруська сторона навряд чи захоче серйозно обговорювати цю тему з ЄС. Або буде вимагатиме скасування санкцій. Однак, каже експерт, ЄС на такий крок не піде.

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"Україна не є настільки бажаною країною для міграції, у порівнянні з ЄС"

Аналітик Українського інституту майбутнього з Білорусі Ігар Тишкевич каже, що Литовська Республіка відкрила вже два наметових містечка. До того ж Мінськ дещо спростив візову процедуру для мігрантів.

За словами експерта, з 630 кілометрів кордону, понад 300 кілометрів в Литовській Республіці жодним чином не облаштовані. Тому що Литва "економила гроші в попередні роки, покладаючись на те, що облаштовані кордони з білоруської сторони".

Мінськ офіційно створює умови, щоб нелегальні мігранти з одного боку вважали Білорусь приймальною країною транзиту. А з іншого, щоб вони якомога швидше залишали територію Білорусі, проходячи через кордон Литви,

– додав Тишкевич.

Ігар Тишкевич / Фото – фейсбук Ігара Тишкевича

Аналітик зазначає, що подібна політика була у Туреччині з кризою сирійських біженців декілька років тому. За його словами, для Литовської Республіки це може стати проблемою, як і для країн, з якими вона межує. Оскільки значна частина цих біженців хоче потрапити далі в інші держави. Однак, каже експерт, Україна не є настільки бажаною країною для міграції, у порівнянні з ЄС.

"До "великого переселення народів" має відношення Росія"

Український політик та дипломат Роман Безсмертний розповідає, що відкриття кордонів для нелегальних мігрантів – один з найвідоміших за останні десятиліття інструмент тиску на Європу.

За його словами, його використовували за останні десятиліття ціла низка країн. Очевидно, каже експерт, що "до “великого переселення народів” чи “міграційного зриву” має відношення Російська Федерація.

У Білорусь мігранти з Азії та Північної Африки попадають через Росію. Мало того, Росія за останні роки використовувала цей інструмент проти прикордонних Скандинавських та Балтійських держав. Тому те, що відбувається на кордоні Литви та Білоруської Республіки, розробником, автором, керманичем є Кремль. А Лукашенко лише транслює те, що йому доводять з Москви,

– розповів дипломат.

Роман Безсмертний / Фото – "Українська правда"

За словами політика, Україна має угоди з європейською спільнотою. А також знаходиться у рамках договорів та протоколів, які підписані та стосуються міграційної політики.

Щодо України, каже експерт, обраний інший спосіб дій – диверсійний та закритий. Тому, якщо і будуть здійснюватися подібні дії, які робляться щодо Балтійських держав, то ця інформація буде заперечуватися за принципом "їх там немає".

На момент, коли Лукашенко заявив про відкриття кордонів для цих осіб у напрямку Балтійських держав, він заявив протилежну річ про закриття кордону з Україною, за винятком окремих громадян. Це свідчить про скоординованість з РФ і наявність плану дій, які стосуються периметру західного світу,

– додав політик.