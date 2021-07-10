Речь идет не только о белорусах, но и о беженцах из Ирака, Ирана и Сирии и Северной Африки. Аналитики говорят, что Лукашенко использует это как инструмент давления на Европу. За последние десятилетия подобное практиковалось целым рядом стран, в частности Турцией. Однако, говорят эксперты, Украине это не грозит.

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Месть Европейскому Союзу

Политолог, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение", эксперт в сфере международных отношений, развития гражданского общества Александр Сушко рассказывает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко таким образом пытается отомстить Европейскому Союзу.

В частности, и Литве из-за последствий, вызванных незаконным захватом самолета с журналистом Романом Протасевичем. Таким образом Лукашенко, говорит эксперт, пытается продемонстрировать, что тоже имеет инструменты давления на ЕС. По его словам, по всем признакам, речь идет о скоординированной операции искусственно организованного потока нелегальных мигрантов.

По данным литовской стороны, почти все нелегалы рассказывают одну и ту же легенду о причине своего нелегального пересечения границы. Или это несколько легенд. Они взаимосвязаны между собой и выглядят неестественно – почему значительная группа людей оказалась в одном месте в одно и то же время,

– рассказал политолог.

"Есть все основания полагать, что это настоящие беженцы, которые действительно бегут, например, от репрессий Лукашенко или других причин, которые бы легитимизировали их. Здесь речь идет об имитации потока беженцев, чтобы создать проблемы тем странам, которым Лукашенко хочется отомстить", – добавляет он.

Александр Сушко / Фото – "Апостроф"

По словам эксперта, на украинской границе могут устраиваться другие провокации. Например, закрытие границы для граждан Украины или прекращение работы пограничных служб.

Украина не составит такой большой проблемы для всей Европы, чтобы поставить на уши и Берлин, и Брюссель. Потенциальных потоков беженцев из Беларуси в Украину раньше не наблюдалось. Это сразу будет понятно, что это искусственно организованная кампания с целью досадить украинской стороне,

– говорит Сушко.

"Лукашенко пытается шантажировать расторжением соглашений о реадмиссии с ЕС"

Политолог отмечает, что потоки беженцев из Беларуси "не являются жизненной проблемой для ЕС", в частности, для того, чтобы снимать санкции. Европейский Союз, говорит эксперт, на своих границах сталкивается с тысячами беженцев ежемесячно.

Поэтому, в случае с Литвой, если их будут сотни – ЕС найдет решение. По словам Сушко, диалог между властями Беларуси и странами Запада если и состоится, то он будет касаться возвращения этих граждан на территорию Беларуси. Поскольку эти граждане не имеют законных оснований на получение статуса беженца или на пребывание в Литве.

Лукашенко пытается шантажировать расторжением соглашений о реадмиссии с ЕС, согласно которому стороны обязуются забирать своих незаконных мигрантов или тех, которые попали со стороны одной или другой стороны, независимо от их гражданства. По этому поводу действительно возможны переговоры. Однако точно не по вопросам прекращения санкций,

– добавил политолог.

Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук Валерий Карбалевич рассказывает, что Лукашенко много раз угрожал, что "Беларусь откроет границы, будет впускать нелегальных мигрантов, наркотрафик, ядерные материалы".

Однако к реальным действиям в этом направлении, говорит эксперт, он прибег впервые. Сегодня подобная проблема возникла и на границе с Польшей. По словам политолога, это способ давления в ответ на европейские санкции тем методом, который "может принести вред Литве, но мало самой Беларуси".

Решение этой проблемы заключается, в частности, в оборудовании литовской границы. С Украиной ничего подобного не произошло. Несмотря на риторику Лукашенко закрыть границу, – она не закрыта, просто более детальный контроль, не больше,

– добавил белорусский эксперт.

Валерий Карбалевич / Фото – фейсбук Валерия Карбалевича

Карбалевич считает, что белорусская сторона вряд ли захочет серьезно обсуждать эту тему с ЕС. Или будет требовать отмены санкций. Однако, говорит эксперт, ЕС на такой шаг не пойдет.

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"Украина не является столь желанной страной для миграции, по сравнению с ЕС"

Аналитик Украинского института будущего из Беларуси Игар Тышкевич говорит, что Литовская Республика открыла уже два палаточных городка. К тому же Минск несколько упростил визовую процедуру для мигрантов.

По словам эксперта, из 630 километров границы, более 300 километров в Литовской Республике никоим образом не обустроены. Потому что Литва "экономила деньги в предыдущие годы, полагаясь на то, что обустроены границы с белорусской стороны".

Минск официально создает условия, чтобы нелегальные мигранты с одной стороны считали Беларусь приемной страной транзита. А с другой, чтобы они как можно скорее покидали территорию Беларуси, проходя через границу Литвы,

– добавил Тышкевич.



Игар Тышкевич / Фото – фейсбук Игара Тышкевича

Аналитик отмечает, что подобная политика была у Турции с кризисом сирийских беженцев несколько лет назад. По его словам, для Литовской Республики это может стать проблемой, как и для стран, с которыми она граничит. Поскольку значительная часть этих беженцев хочет попасть дальше в другие государства. Однако, говорит эксперт, Украина не является столь желанной страной для миграции, по сравнению с ЕС.

"К "великому переселению народов" имеет отношение Россия"

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный рассказывает, что открытие границ для нелегальных мигрантов – один из самых известных за последние десятилетия инструментов давления на Европу.

По его словам, его использовали за последние десятилетия целый ряд стран. Очевидно, говорит эксперт, что к "великому переселению народов" или "миграционному срыву" имеет отношение Российская Федерация.

В Беларусь мигранты из Азии и Северной Африки попадают через Россию. Мало того, Россия за последние годы использовала этот инструмент против приграничных скандинавских и балтийских государств. Поэтому то, что происходит на границе Литвы и Белорусской Республики, разработчиком, автором, руководителем является Кремль. А Лукашенко лишь транслирует то, что ему доносят из Москвы,

– рассказал дипломат.



Роман Бессмертный / Фото – "Украинская правда"

По словам политика, Украина имеет соглашения с Европейским сообществом. А также находится в рамках договоров и протоколов, которые подписаны и касаются миграционной политики.

Относительно Украины, говорит эксперт, выбран другой способ действий – диверсионный и закрытый. Поэтому, если и будут осуществляться подобные действия, которые предпринимаются в отношении балтийских государств, то эта информация будет отрицаться по принципу "их там нет".

На момент, когда Лукашенко заявил об открытии границ для этих лиц в направлении Балтийских государств, он заявил противоположную вещь о закрытии границы с Украиной, за исключением отдельных категорий граждан. Это свидетельствует о скоординированности с РФ и наличии плана действий, которые касаются периметра западного мира,

– добавил политик.