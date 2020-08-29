Члена Координаційної ради опозиції та координатора штабу Віктора Бабарика Віталія Кривка схопили у Мінську й вивезли в невідомому напрямку.

Про це розповів портал Tut.by із посиланням на повідомлення штабу опозиції.

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Про інцидент відомо небагато. За попередньою інформацією, він схожий на спецоперацію силовиків:

Начебто автомобіль, у якому пересувався Віталій Кривко, подряпав якийсь інший автомобіль.

Через це довелося зупинитися, аж раптом у цю мить під'їхав мікроавтобус, з якого вибігли невідомі люди.

Вони й схопили Кривка та кудись вивезли.

Де зараз перебуває опозиціонер, намагається з'ясувати його адвокат.



Віталія Кривко викрали у Мінську / Фото зі сторінки Кривка у соцмережі

Віталій Кривко – член Координаційної ради опозиції й координатор штабу Віктора Бабарика, який здобув значно вищий за Лукашенка рейтинг та хотів брати участь у виборах президента Білорусії, а замість того потрапив до СІЗО КДБ.

Зауважимо, опозиційні до Олександра Лукашенка політики та громадські діячі у Білорусі наразі перебувають під тиском силовиків:

26 серпня на допит викликали лауреатку Нобелівської премії письменницю Світлану Алексієвич, яка є членкинею Координаційної ради опозиції.

Допитували також членів Координаційної ради Марію Колеснікову та Павла Латушка (їх звинувачують у спробах захоплення влади у країні).

24 серпня білоруський ОМОН затримав членів президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського.

Протести проти продовження правління Лукашенка в Білорусі, нагадаємо, тривають вже третій тиждень. Тут детальніше: Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео.