У Мінську невідомі викрали члена опозиційної Координаційної ради
Члена Координаційної ради опозиції та координатора штабу Віктора Бабарика Віталія Кривка схопили у Мінську й вивезли в невідомому напрямку.
Про це розповів портал Tut.by із посиланням на повідомлення штабу опозиції.
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Про інцидент відомо небагато. За попередньою інформацією, він схожий на спецоперацію силовиків:
- Начебто автомобіль, у якому пересувався Віталій Кривко, подряпав якийсь інший автомобіль.
- Через це довелося зупинитися, аж раптом у цю мить під'їхав мікроавтобус, з якого вибігли невідомі люди.
- Вони й схопили Кривка та кудись вивезли.
Де зараз перебуває опозиціонер, намагається з'ясувати його адвокат.
Віталія Кривко викрали у Мінську / Фото зі сторінки Кривка у соцмережі
Зауважимо, опозиційні до Олександра Лукашенка політики та громадські діячі у Білорусі наразі перебувають під тиском силовиків:
- 26 серпня на допит викликали лауреатку Нобелівської премії письменницю Світлану Алексієвич, яка є членкинею Координаційної ради опозиції.
- Допитували також членів Координаційної ради Марію Колеснікову та Павла Латушка (їх звинувачують у спробах захоплення влади у країні).
- 24 серпня білоруський ОМОН затримав членів президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського.